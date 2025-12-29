На левом берегу Киева - до сих пор экстренные отключения, нет возможности вернуться к графикам, - ДТЭК

На левом берегу Киева экстренные отключения света еще продолжаются.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

"К сожалению, ситуация с электричеством не позволяет вернуться к графикам отключений на левом берегу столицы.

Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия массированной атаки. Благодарим жителей Дарницкого, Днепровского и Деснянского районов за понимание и поддержку", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

Ранее в Минэнерго сообщили, что на восстановление энергосистемы уйдет 2 месяца при условии прекращения атак РФ.

Как сообщалось, последняя атака РФ привела к существенным повреждениям энергетической инфраструктуры Киевской области. В отдельных районах до сих пор продолжаются аварийные отключения.

45 населенных пунктов Запорожской области остаются без воды, газа и отопления.

Кроме того, РФ в очередной раз атаковала Херсонскую ТЭЦ: пострадала одна из работниц.

