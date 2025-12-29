РУС
На левом берегу Киева - до сих пор экстренные отключения, нет возможности вернуться к графикам, - ДТЭК

отключение света на левом берегу

На левом берегу Киева экстренные отключения света еще продолжаются.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"К сожалению, ситуация с электричеством не позволяет вернуться к графикам отключений на левом берегу столицы.

Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия массированной атаки. Благодарим жителей Дарницкого, Днепровского и Деснянского районов за понимание и поддержку", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тепло вернули почти 400 тысячам домов в Киеве

Что предшествовало?

  • Ранее в Минэнерго сообщили, что на восстановление энергосистемы уйдет 2 месяца при условии прекращения атак РФ.
  • Как сообщалось, последняя атака РФ привела к существенным повреждениям энергетической инфраструктуры Киевской области. В отдельных районах до сих пор продолжаются аварийные отключения.
  • 45 населенных пунктов Запорожской области остаются без воды, газа и отопления.
  • Кроме того, РФ в очередной раз атаковала Херсонскую ТЭЦ: пострадала одна из работниц.

Читайте также: 347 тысяч семей в Киевской области снова с электричеством. Сложная ситуация с энергетикой в Бориспольской и Броварской громадах, - ОВА

Автор: 

Киев (26484) энергетика (2971) ДТЭК (579) отключение света (582)
ну шо, харант...
де так палко обіцяни блек-аути на **********?
як у наших дітей та батьків по 36-38 годин без електрики, води та тепла у мороз
показать весь комментарий
29.12.2025 14:18 Ответить
Блекаутман. Весь у чорному
показать весь комментарий
29.12.2025 14:21 Ответить
Там, де інші обіцянки (-цацянки, а дурникам радість).
показать весь комментарий
29.12.2025 14:33 Ответить
 
 