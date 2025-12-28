347 тысяч семей на Киевщине снова с электричеством. Сложная ситуация с энергетикой в Бориспольской и Броварской громадах, - ОВА

После вражеских ракетно-дроновых атак страны-террориста на Киевскую область энергетики ДТЭК Киевские региональные электросети работали без остановки в сложных условиях, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение для людей.

347 тысяч семей снова с электричеством

Как отмечается, благодаря их работе электроснабжение уже восстановлено для 347 тысяч семей Киевской области.

"Вместе с тем, около 10 тысяч клиентов Вышгородского района пока еще остаются без электричества. Работы по устранению повреждений продолжаются, специалисты делают все возможное, чтобы запитать каждый адрес, но нужно еще немного времени", - говорится в сообщении.

Ситуацию в Бориспольской и Броварской громадах стабилизировали

Стабилизировали ситуацию в Бориспольской и Броварской громадах, хотя пока она остается самой сложной - из-за значительных повреждений привычные графики пока не действуют. Сегодня планируется подача электроэнергии с ориентировочными интервалами: 3 часа - со светом, 6 - без. В части населенных пунктов люди сейчас уже с напряжением. В остальных громадах области действуют стабилизационные отключения согласно графикам.

"Отдельно хочу отметить слаженную работу с мобильными операторами. Мобильную связь по области удалось настроить так, что она работает даже во время длительных отключений электроэнергии. Скорость интернета местами может быть ниже из-за повышенной нагрузки, но связь стабильная - в том числе, и в громадах с длительными отключениями.

Прошу всех максимально экономно пользоваться электроэнергией - это важно для стабильной работы энергосистемы и более быстрого восстановления для тех, кто еще без света", - отмечает глава ОВА Николай Калашник.

