347 тисяч родин на Київщині знову зі світлом. Складна ситуація з енергетикою у Бориспільській та Броварській громадах, - ОВА

Після ворожих ракетно-дронових атак країни-терориста на Київщину енергетики ДТЕК Київські регіональні електромережі працювали без зупинки у складних умовах, щоб якомога швидше відновити електропостачання для людей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.

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347 тисяч родин знову зі світлом

Як зазначається, завдяки їхній роботі електроживлення вже відновлено для 347 тисяч родин Київщини.

"Разом із тим, близько 10 тисяч клієнтів Вишгородського району наразі ще залишаються знеживленими. Роботи з усунення пошкоджень тривають, фахівці роблять усе можливе, щоб заживити кожну адресу, але потрібно ще трохи часу", - йдеться у повідомленні.

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Ситуацію в Бориспільській та Броварській громадах стабілізували

Стабілізували ситуацію в Бориспільській та Броварській громадах, хоча наразі лишається найскладнішою - через значні пошкодження звичні графіки наразі не діють. Сьогодні планується подача електроенергії з орієнтовними інтервалами: 3 години зі світлом, 6 - без. У частині населених пунктів люди зараз вже з напругою. У решті громад області діють стабілізаційні відключення згідно з графіками.

"Окремо хочу відзначити злагоджену роботу з мобільними операторами. Мобільний зв’язок по області вдалося налаштувати так, що він працює навіть під час тривалих відключень електроенергії. Швидкість інтернету місцями може бути нижчою через підвищене навантаження, але зв’язок стабільний - зокрема й у громадах із довготривалими відключеннями.

Прошу всіх максимально економно користуватися електроенергією - це важливо для стабільної роботи енергосистеми та швидшого відновлення для тих, хто ще без світла", - наголошує очільник ОВА Микола Калашник.

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