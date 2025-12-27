Під ударами об’єкти генерації та передачі електроенергії у Києві і області, знеструмлено 500 тисяч споживачів, - Міненерго

Цієї ночі ворог здійснив масовану атаку на енергетичну та цивільну інфраструктуру України. Під ударами опинилися об’єкти генерації, передачі та розподілу електроенергії у місті Києві та Київській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

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Як зазначається, вагалом ворог застосував майже 500 ударних БпЛА та близько 40 ракет, зокрема типу "Кинджал". Протягом дня атаки продовжилися.

Є суттєві пошкодження

"Внаслідок обстрілів зазнали суттєвих пошкоджень підстанції та повітряні лінії електропередачі, а також окремі об’єкти генерації. Через це у Києві та Київській області вимушено запроваджені аварійні відключення електроенергії. У більшості регіонів України продовжують діяти графіки погодинних відключень, а також графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу", - йдеться у повідомленні.

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Знеструмлено понад 500 тисяч споживачів

Станом на 15:00 у Києві та Київській області знеструмлено понад 500 тисяч споживачів. Також через російські атаки на енергетичну інфраструктуру є знеструмлені споживачі в інших регіонах. Зокрема, на Чернігівщині без електропостачання залишаються понад 22 тисячі абонентів.

"Об’єднана енергосистема України залишається цілісною та продовжує працювати паралельно з енергосистемою континентальної Європи. Для балансування енергосистеми використовується імпорт електроенергії та застосовуються заходи з обмеження споживання.

Ліквідація наслідків, відновлення електро та теплопостачання ремонтними бригадами вже почались. Енергетики роблять усе можливе, аби якомога швидше повернути світло та тепло в оселі українців. На жаль, відновлювальним роботам заважають постійні повітряні тривоги", - йдеться у повідомленні.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося про нічну ракетну атаку на Київ. Зафіксовано пожежі та падіння уламків, восьмеро постраждалих. Також зазначалося, що є влучання у багатоповерхівку в Шевченківському районі та депо у Дніпровському, палає СТО. Наразі третина Києва без теплопостачання, на лівому березі - екстрені відключення світла.

За даними Міненерго, наразі триває масований удар РФ по енергетиці: є знеструмлення у Києві та двох областях. Як повідомив Володимир Зеленський, РФ ударила 40 ракетами та 500 дронами, основна ціль - Київ.

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