Под ударами - объекты генерации и передачи электроэнергии в Киеве и области, обесточены 500 тысяч потребителей, - Минэнерго
Этой ночью враг осуществил массированную атаку на энергетическую и гражданскую инфраструктуру Украины. Под ударами оказались объекты генерации, передачи и распределения электроэнергии в городе Киеве и Киевской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.
Как отмечается, в общей сложности враг применил почти 500 ударных БПЛА и около 40 ракет, в частности - типа "Кинжал". В течение дня атаки продолжились.
Есть существенные повреждения
"В результате обстрелов существенные повреждения получили подстанции и воздушные линии электропередачи, а также отдельные объекты генерации. Из-за этого в Киеве и Киевской области вынужденно введены аварийные отключения электроэнергии. В большинстве регионов Украины продолжают действовать графики почасовых отключений, а также графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса", - говорится в сообщении.
Обесточены более 500 тысяч потребителей
По состоянию на 15:00 в Киеве и Киевской области обесточены более 500 тысяч потребителей. Также из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру есть обесточенные потребители в других регионах. В частности, в Черниговской области без электроснабжения остаются более 22 тысяч абонентов.
"Объединенная энергосистема Украины остается целостной и продолжает работать параллельно с энергосистемой континентальной Европы. Для балансировки энергосистемы используется импорт электроэнергии и применяются меры по ограничению потребления.
Ликвидация последствий, восстановление электро- и теплоснабжения ремонтными бригадами уже начались. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет и тепло в дома украинцев. К сожалению, восстановительным работам мешают постоянные воздушные тревоги", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось о ночной ракетной атаке на Киев. Зафиксированы пожары и падение обломков, восемь пострадавших. Также отмечалось, что есть попадание в многоэтажку в Шевченковском районе и депо в Днепровском, горит СТО. Сейчас треть Киева - без теплоснабжения, на левом берегу - экстренные отключения света.
По данным Минэнерго, в настоящее время продолжается массированный удар РФ по энергетике: есть отключение электроэнергии в Киеве и двух областях. Как сообщил Владимир Зеленский, РФ нанесла 40 ракетных ударов и 500 ударов дронами, основная цель - Киев.
