Под ударами - объекты генерации и передачи электроэнергии в Киеве и области, обесточены 500 тысяч потребителей, - Минэнерго

Этой ночью враг осуществил массированную атаку на энергетическую и гражданскую инфраструктуру Украины. Под ударами оказались объекты генерации, передачи и распределения электроэнергии в городе Киеве и Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

Как отмечается, в общей сложности враг применил почти 500 ударных БПЛА и около 40 ракет, в частности -  типа "Кинжал". В течение дня атаки продолжились.

Есть существенные повреждения

"В результате обстрелов существенные повреждения получили подстанции и воздушные линии электропередачи, а также отдельные объекты генерации. Из-за этого в Киеве и Киевской области вынужденно введены аварийные отключения электроэнергии. В большинстве регионов Украины продолжают действовать графики почасовых отключений, а также графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса", - говорится в сообщении.

Обесточены более 500 тысяч потребителей

По состоянию на 15:00 в Киеве и Киевской области обесточены более 500 тысяч потребителей. Также из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру есть обесточенные потребители в других регионах. В частности, в Черниговской области без электроснабжения остаются более 22 тысяч абонентов.

"Объединенная энергосистема Украины остается целостной и продолжает работать параллельно с энергосистемой континентальной Европы. Для балансировки энергосистемы используется импорт электроэнергии и применяются меры по ограничению потребления.

Ликвидация последствий, восстановление электро- и теплоснабжения ремонтными бригадами уже начались. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет и тепло в дома украинцев. К сожалению, восстановительным работам мешают постоянные воздушные тревоги", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось о ночной ракетной атаке на Киев. Зафиксированы пожары и падение обломков, восемь пострадавших. Также отмечалось, что есть попадание в многоэтажку в Шевченковском районе и депо в Днепровском, горит СТО. Сейчас треть Киева - без теплоснабжения, на левом берегу - экстренные отключения света.

По данным Минэнерго, в настоящее время продолжается массированный удар РФ по энергетике: есть отключение электроэнергии в Киеве и двух областях. Как сообщил Владимир Зеленский, РФ нанесла 40 ракетных ударов и 500 ударов дронами, основная цель - Киев.

Прямо зараз шахед на Київ полетів, а Зеля вже ділить стопитьсот мільярдів які йому буцімто Тромб дасть на відновлення
Зеля, ****, де блекаут в моцкві? Чому до сих пір жодне місто на Сосії не обезточене навіть ті міста до яких дістають наші ж ракети і дрони? Чи крім ***** і Тромба ти теж таким чином давиш на українців щоб швидше погодились на капітуляцію.
БПЛА уже скоро как сутки летают над Киевом и областью. Круги наматывают. Скорее всего смотрел куда и как попало после ночного обстрела. Их особо и не сбивают.
Прямо зараз шахед на Київ полетів, а Зеля вже ділить стопитьсот мільярдів які йому буцімто Тромб дасть на відновлення
Влада має організувати місцевих мешканів та армію на допомогу енергетикам. Мають бути створені допоміжні отряди які будуть приймати участь в усуненні наслідків прильотів по енергетичним об'єктам. Сьогодні енергетика це ключ до виживання України і тому потрібно в максимально стислі терміни відновлювати подачу електроенергії до міських котелень, щоб не допустити розморожування систем опалювання! Я не бачу розуміння владою цієї небезпеки як не бачу і підготовки до реальної боротьби до виживання великих міст! Всі на покуях. Президент кудись полетів, місцеві начальнички піаряться замість того щоб працювати вдень і вночі в штабах громадянської оборони! Знову влада нікчемна та бездіяльна і знову вся надія на волонтерів та добровольців які прийдуть і замість влади все відремонтують своїми руками! В ЗСУ мобілізували купу енергетиків та електриків, їх зараз можна зібрати в окремі підрозділи які будуть усувати наслідки прильотів за лічені години, поки обленерго олігархів гальмують всі ці процеси. Всі енергетичні компанії на цей час мають отримати державні адміністрації які будуть контролювати відновлення енергопостачання та використовувати всі наявні ресурси компаній по-максимуму.
ця обісцяна влада не може зібрати професуру, викладачів та випускників технічних вишів у робочі групи, щоб розраховувати хід війни та необхідні технічні вироби для протидії русні
Уяви рівень теперішньої професури 🤣🤣🤣як все купляється
БПЛА уже скоро как сутки летают над Киевом и областью. Круги наматывают. Скорее всего смотрел куда и как попало после ночного обстрела. Их особо и не сбивают.
Зеля, ****, де блекаут в моцкві? Чому до сих пір жодне місто на Сосії не обезточене навіть ті міста до яких дістають наші ж ракети і дрони? Чи крім ***** і Тромба ти теж таким чином давиш на українців щоб швидше погодились на капітуляцію.
Бомбони по кацапах головним калібром свого дивана
Ти хоч само зрозуміло що написало ,чучело?
Коли була Оманська атака, то це був шанс....
Так само як і у декого генерала ЗА......
Те ж саме у політика По.......
У політика Зе, не вдалося повалити спротив ЗСУ. ....
ну і виходить що диктатор Пу - обманутий кимось, проте, справно жертви приносить комусь.
це я до того що тупо жертвоприношення йде.
всім це ясно, просто тільки я от... ну, можу хоч самоспалитись під ОПою, толку то?
знаю що до чого і що з того? ну, це ж теорія, я ж неправий блаблабла
і я все сохраніл і т.д, так що шахед вна хату тільки докаже що я правий.
а до речі. це ж все пояснює, Антиколорадос підтвердив - це реально так і є.
«Якщо блекаут буде в Києві, то і в москві теж буде блекаут.» - Квартал 95.
То він оговорився. Він хотів казати "Якщо в Києві буде блекаут, то і в Києві буде блекаут".
только отключение света в маЦкве остановит эту войну...достаточно вывести из строя две подстанции под маЦквой хотя бы на неделю,и финиш...но зелёная хриплая тварь,костями ложится чтобы не дать этого сделать. возможностей валом. уж если можем наносить урон даже подлодкам в страшно охраняемом порту,то взорвать трансформатор не есть сложностью
А де перехоплювачі дронів, на які вкладено масу грошей,
там де і штілерманське хламінго?
Только что над головой пролетел с трои. Раньше в том месте по ним хотя бы огонь вели мобильные группы. Полетел себе дальше. Бровары, Киев, Вышгород, Ирпень, Киев и по кругу. Их там не так много. Просто тупо летают по маршруту. Я хз как это назвать. Может из где-то и сбивают но точно не в области или ранее левого берега.
у нас було 2 атаки ,ми відбили ,тікі 3 години світла не було - Вознесенськ
Чому не поступати семетрично ? Вони нам вирубили світло для 500 тис.,їм зробити теж саме.
показать весь комментарий
27.12.2025 17:06 Ответить
нема у нас скільки ракет , а дрони це пусте
де наші гроші на захист енергооб'єктів ?!
Спіжжені, де ж ще
Вже склпл 24 години,а допоки лиш ниття(Ну,не можете маскву вимкнути,то вимкніть курськ,наприклад.
це не наш метод, де гуманізм
Як на мене,то виглядає так,що хочуть показати " ми боролись але"...тому,ось 20п.капітуляції.
>"Внаслідок обстрілів зазнали суттєвих пошкоджень підстанції та повітряні лінії електропередачі, а також окремі об'єкти генерації

альо, у вас там в чорнобилі є цілі реактори ЧАЕС, які тупо стоять без роботи
альо,пошкоджені повітряні лінії електропередачі
ще пошкоджені об'єкти генерації
щас піаніст в США , повернеться Томагавки привезе
>повернеться Томагавки привезе

Зеленсько - єрмаковська система про "Міндіч" надійно захищає егергооб' єкти України.Слава розробникам та групі підтримки кму,сбу,гпу,нпу, ставці.Як і в 22 році розмінувавши проходи так і зараз вкравши кошти з енергозахисту цей кагал намагається поставити Україну на коліна перед ******.Але тоді хоть був Залужний, Червінський, добровольці. А зараз тільки самозванці і тцк.
показать весь комментарий
В буднику навпроти є і світло і газ, првцює вуличне освітлення, трамвай - так що все піздеж.
Лінія електропередачі "збила" шахед...

https://t.me/operativnoZSU/199929
