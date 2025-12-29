На восстановление энергосистемы уйдет 2 месяца при условии прекращения атак РФ, - Минэнерго

При условии полного прекращения атак РФ на энергетические объекты Украине понадобится ориентировочно два месяца для стабильной работы энергосистемы, чтобы она могла работать без отключений.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил и.о. министра энергетики Артем Некрасов в интервью Forbes Ukraine.

Главное условие - отсутствие новых атак

Недавно делали расчеты. Если сейчас удары прекратятся, то на восстановление энергосистемы уйдет два месяца", - рассказал он.

Удары по энергетике

По словам Некрасова, за три месяца осени россиянами было повреждено 8000 МВт генерации. На декабрь около половины этой мощности восстановлено, но атаки не прекращаются.

"Россия атакует не только электростанции, но и электросети, подстанции и газодобывающую инфраструктуру. На 26 декабря было девять массированных ударов, каждые 10-15 дней", - говорит и.о. министра.

Так, на конец декабря зафиксировано более 2000 ударов по энергосетям и около 440 ударов по энергообъектам. За месяц россияне выбивают в среднем по 60 трансформаторов.

Что предшествовало?

Как сообщалось, последняя атака РФ привела к существенным повреждениям энергетической инфраструктуры Киевской области. В отдельных районах до сих пор аварийные отключения.

45 населенных пунктов Запорожской области остаются без воды, газа и отопления.

Кроме того, РФ в очередной раз атаковала Херсонскую ТЭЦ: пострадала одна из работниц.

