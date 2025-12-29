РУС
1 338 12

Корректировал атаки по киевским ТЭЦ: задержан агент российских и белорусских спецслужб, - СБУ. ВИДЕО+ФОТО

В Киеве задержали агента, который одновременно работал на спецслужбы РФ и Беларуси. Так, по заказу пограничного комитета Беларуси он шпионил за локациями Сил обороны, а по указаниям из РФ корректировал атаки рашистов по энергообъектам столичного региона.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Вел наблюдение за ТЭЦ из окна собственной квартиры

Как отмечается, на основании информации от этого агента оккупанты надеялись вывести из строя ключевые энергогенерирующие предприятия, которые отапливают большую часть жилого фонда и социальной инфраструктуры Киева.

Задержан атентат РФ и Беларуси

Задокументировано, как агент сначала вел наблюдение из окна собственной квартиры за периметром одной из столичных ТЭЦ. Затем он проводил доразведку вблизи этого объекта, чтобы выяснить его техническое состояние после недавних вражеских обстрелов столицы.

Собранную информацию фигурант направлял вражеским спецслужбам для дальнейших обстрелов столичной ТЭЦ.

По данным СБУ, в случае выполнения заданий он рассчитывал на дальнейшую "эвакуацию" за пределы Украины. Для этого подготовил тактический рюкзак с вещами первой необходимости, которые планировал использовать при нелегальном пересечении границы.

Задержан атентат РФ и Беларуси

Впрочем, сотрудники СБУ заблаговременно раскрыли намерения злоумышленника и задержали его по месту жительства в Киеве. Одновременно были проведены мероприятия по обеспечению безопасности локаций потенциальных "целей".

Что известно об агенте

Установлено, что задержанный является местным разнорабочим, которого российские и белорусские спецслужбы завербовали через телеграм-каналы, где он публиковал прокремлевские комментарии.

Грозит пожизненное

В настоящее время следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Автор: 

+9
камеру йому без опалення, без горячої води, без світла
показать весь комментарий
29.12.2025 11:33 Ответить
+4
.....спотикатися і падати носом має дуже часто
показать весь комментарий
29.12.2025 11:36 Ответить
+1
Коліно. Має. Бути. Прострелене.
показать весь комментарий
29.12.2025 11:41 Ответить
Ура наконец то затримали Куприкова.
показать весь комментарий
29.12.2025 11:33 Ответить
камеру йому без опалення, без горячої води, без світла
показать весь комментарий
29.12.2025 11:33 Ответить
без каналізації
показать весь комментарий
29.12.2025 11:54 Ответить
.....спотикатися і падати носом має дуже часто
показать весь комментарий
29.12.2025 11:36 Ответить
Повісити цю погань мало ,введіть нарешті під час війни смертну кару.
показать весь комментарий
29.12.2025 11:40 Ответить
Хто? Мородери з ВР введуть, на самих себе? Не жартуйте.
показать весь комментарий
29.12.2025 11:54 Ответить
Коліно. Має. Бути. Прострелене.
показать весь комментарий
29.12.2025 11:41 Ответить
обидва. і шарабан
показать весь комментарий
29.12.2025 11:47 Ответить
Достатньо одного коліна.

Якби був такий прецедент, я Вас запевняю, всі ці аґенти зникли б, як роса на сонці...

В Білорусі попрострелювали коліна тим, хто намагався чинити якийсь опір залізничним перевезенням для потреб кацапів.

І вже три з половиною років жодних спроб.
показать весь комментарий
29.12.2025 11:50 Ответить
Прив'язати його до стовпа-"вдячні" кияни "подякують".
показать весь комментарий
29.12.2025 11:42 Ответить
Тепер і рюкзак нести не потрібно і ноги натруджувати.Відвезуть з комфортом до кордону і поміняють.
показать весь комментарий
29.12.2025 11:47 Ответить
Й будуть наводити. Бо покарання, того що зараз, вони не бояться.
Якби карали по Закону військового часу то їх би ,можливо, було меньше..... але мородери з ВР не приймуть Закон про покарання яке має бути під час війни за виживання країни бо той Закон й по них вдарить.
показать весь комментарий
29.12.2025 11:53 Ответить
 
 