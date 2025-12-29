Корректировал атаки по киевским ТЭЦ: задержан агент российских и белорусских спецслужб, - СБУ. ВИДЕО+ФОТО

В Киеве задержали агента, который одновременно работал на спецслужбы РФ и Беларуси. Так, по заказу пограничного комитета Беларуси он шпионил за локациями Сил обороны, а по указаниям из РФ корректировал атаки рашистов по энергообъектам столичного региона.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Вел наблюдение за ТЭЦ из окна собственной квартиры

Как отмечается, на основании информации от этого агента оккупанты надеялись вывести из строя ключевые энергогенерирующие предприятия, которые отапливают большую часть жилого фонда и социальной инфраструктуры Киева.

Задокументировано, как агент сначала вел наблюдение из окна собственной квартиры за периметром одной из столичных ТЭЦ. Затем он проводил доразведку вблизи этого объекта, чтобы выяснить его техническое состояние после недавних вражеских обстрелов столицы.

Собранную информацию фигурант направлял вражеским спецслужбам для дальнейших обстрелов столичной ТЭЦ.

По данным СБУ, в случае выполнения заданий он рассчитывал на дальнейшую "эвакуацию" за пределы Украины. Для этого подготовил тактический рюкзак с вещами первой необходимости, которые планировал использовать при нелегальном пересечении границы.

Впрочем, сотрудники СБУ заблаговременно раскрыли намерения злоумышленника и задержали его по месту жительства в Киеве. Одновременно были проведены мероприятия по обеспечению безопасности локаций потенциальных "целей".

Что известно об агенте

Установлено, что задержанный является местным разнорабочим, которого российские и белорусские спецслужбы завербовали через телеграм-каналы, где он публиковал прокремлевские комментарии.

Грозит пожизненное

В настоящее время следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.