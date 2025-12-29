Коригував атаки по київських ТЕЦ: затримано агента російських та білоруських спецслужб, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Києві затримали агента, який одночасно працював на спецслужби РФ та Білорусі. Так, на замовлення прикордонного комітету Білорусі він шпигував за локаціями Сил оборони, а за вказівками з рф коригував атаки рашистів по енергооб’єктах столичного регіону.
Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.
Вів спостереження за ТЕЦ з вікна власної квартири
Як зазначається, на підставі інформації від цього агента окупанти сподівалися вивести з ладу ключові енергогенеруючі підприємства, які опалюють більшу частину житлового фонду та соціальної інфраструктури Києва.
Задокументовано, як агент спочатку вів спостереження з вікна власної квартири за периметром однієї зі столичних ТЕЦ. Потім він проводив дорозвідку поблизу цього об’єкта, щоб з’ясувати його технічний стан після нещодавніх ворожих обстрілів столиці.
Зібрану інформацію фігурант направляв ворожим спецслужбам для подальших обстрілів столичної ТЕЦ.
За даними СБУ, у разі виконання завдань, він розраховував на подальшу "евакуацію" за межі України. Для цього підготував тактичний рюкзак з речами першої необхідності, які планував використати під час нелегального перетину кордону.
Утім, співробітники СБУ завчасно викрили наміри зловмисника і затримали його за місцем проживання у Києві. Одночасно були проведені заходи для убезпечення локацій потенційних "цілей".
Що відомо про агента
Встановлено, що затриманим є місцевий різноробочий, якого російські та білоруські спецслужбісти завербували через телеграм-канали, де він публікував прокремлівські коментарі.
Загрожує довічне
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
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Якби карали по Закону військового часу то їх би ,можливо, було меньше..... але мородери з ВР не приймуть Закон про покарання яке має бути під час війни за виживання країни бо той Закон й по них вдарить.