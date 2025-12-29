Коригував атаки по київських ТЕЦ: затримано агента російських та білоруських спецслужб, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві затримали агента, який одночасно працював на спецслужби РФ та Білорусі. Так, на замовлення прикордонного комітету Білорусі він шпигував за локаціями Сил оборони, а за вказівками з рф коригував атаки рашистів по енергооб’єктах столичного регіону.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

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Вів спостереження за ТЕЦ з вікна власної квартири

Як зазначається, на підставі інформації від цього агента окупанти сподівалися вивести з ладу ключові енергогенеруючі підприємства, які опалюють більшу частину житлового фонду та соціальної інфраструктури Києва.

Задокументовано, як агент спочатку вів спостереження з вікна власної квартири за периметром однієї зі столичних ТЕЦ. Потім він проводив дорозвідку поблизу цього об’єкта, щоб з’ясувати його технічний стан після нещодавніх ворожих обстрілів столиці.

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Зібрану інформацію фігурант направляв ворожим спецслужбам для подальших обстрілів столичної ТЕЦ.

За даними СБУ, у разі виконання завдань, він розраховував на подальшу "евакуацію" за межі України. Для цього підготував тактичний рюкзак з речами першої необхідності, які планував використати під час нелегального перетину кордону.

Утім, співробітники СБУ завчасно викрили наміри зловмисника і затримали його за місцем проживання у Києві. Одночасно були проведені заходи для убезпечення локацій потенційних "цілей".

Що відомо про агента

Встановлено, що затриманим є місцевий різноробочий, якого російські та білоруські спецслужбісти завербували через телеграм-канали, де він публікував прокремлівські коментарі.

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Загрожує довічне

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.