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Коригував атаки по київських ТЕЦ: затримано агента російських та білоруських спецслужб, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві затримали агента, який одночасно працював на спецслужби РФ та Білорусі. Так, на замовлення прикордонного комітету Білорусі він шпигував за локаціями Сил оборони, а за вказівками з рф коригував атаки рашистів по енергооб’єктах столичного регіону.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

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Вів спостереження за ТЕЦ з вікна власної квартири

Як зазначається, на підставі інформації від цього агента окупанти сподівалися вивести з ладу ключові енергогенеруючі підприємства, які опалюють більшу частину житлового фонду та соціальної інфраструктури Києва.

Затримано атента РФ та Білорусі

Задокументовано, як агент спочатку вів спостереження з вікна власної квартири за периметром однієї зі столичних ТЕЦ. Потім він проводив дорозвідку поблизу цього об’єкта, щоб з’ясувати його технічний стан після нещодавніх ворожих обстрілів столиці.

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Зібрану інформацію фігурант направляв ворожим спецслужбам для подальших обстрілів столичної ТЕЦ.

За даними СБУ, у разі виконання завдань, він розраховував на подальшу "евакуацію" за межі України. Для цього підготував тактичний рюкзак з речами першої необхідності, які планував використати під час нелегального перетину кордону.

Затримано атента РФ та Білорусі

Утім, співробітники СБУ завчасно викрили наміри зловмисника і затримали його за місцем проживання у Києві. Одночасно були проведені заходи для убезпечення локацій потенційних "цілей".

Що відомо про агента

Встановлено, що затриманим є місцевий різноробочий, якого російські та білоруські спецслужбісти завербували через телеграм-канали, де він публікував прокремлівські коментарі.

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Загрожує довічне

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Автор: 

Білорусь (8203) Київ (21098) росія (70808) СБУ (14063) ТЕЦ (530)
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Топ коментарі
+27
камеру йому без опалення, без горячої води, без світла
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29.12.2025 11:33 Відповісти
+11
Й будуть наводити. Бо покарання, того що зараз, вони не бояться.
Якби карали по Закону військового часу то їх би ,можливо, було меньше..... але мородери з ВР не приймуть Закон про покарання яке має бути під час війни за виживання країни бо той Закон й по них вдарить.
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29.12.2025 11:53 Відповісти
+10
Коліно. Має. Бути. Прострелене.
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29.12.2025 11:41 Відповісти

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