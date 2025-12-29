Остання атака РФ призвела до суттєвих пошкоджень енергетичної інфраструктури Київщини. В окремих районах досі аварійні відключення, - Міненерго

Упродовж минулого тижня ворог щодня атакував об’єкти енергетичної інфраструктури України. Енергосистема зазнала однієї масованої та понад 43 прицільних атак, зафіксовано близько 118 пошкоджень мереж.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

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Як зазначається, чотири рази Росія атакувала об’єкти групи "Нафтогаз", зокрема Херсонську ТЕЦ, яка є єдиним джерелом тепла для міста. Триває ліквідація наслідків, одній працівниці ТЕЦ надається медична допомога.

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Ситуація в енергосистемі

Попри постійні атаки, ситуація в енергосистемі залишається складною, але контрольованою. Об’єднана енергосистема України є цілісною та продовжує працювати синхронно з енергосистемою континентальної Європи. Для балансування активно використовується імпорт електроенергії, а також застосовуються заходи з обмеження споживання. Аварійні бригади, технічні служби та профільні підрозділи працюють у посиленому режимі.

Ситуація на Київщині

"Остання російська атака призвела до суттєвих пошкоджень енергетичної інфраструктури Київщини. Аварійно-відновлювальні роботи тривають. Станом на ранок у Київській області без електропостачання залишаються понад 9 тисяч споживачів. На лівобережжі Києва та в окремих районах області діють аварійні відключення", - йдеться у повідомленні.

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Знеструмлення

За даними Міненерго, через несприятливі погодні умови у низці регіонів знеструмлені споживачі у 215 населених пунктах. Для стабілізації роботи енергосистеми в окремих областях вимушено застосовуються аварійні відключення. У решті регіонів діють графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промисловості й бізнесу. Актуальну інформацію споживачі можуть отримувати на офіційних ресурсах операторів системи розподілу.