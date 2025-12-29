Последняя атака РФ привела к существенным повреждениям энергетической инфраструктуры на Киевщине. В отдельных районах до сих пор действуют аварийные отключения, - Минэнерго
На прошлой неделе враг ежедневно атаковал объекты энергетической инфраструктуры Украины. Энергосистема подверглась одной массированной и более 43 прицельных атакам, зафиксировано около 118 повреждений сетей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.
Как отмечается, четыре раза Россия атаковала объекты группы "Нафтогаз", в частности Херсонскую ТЭЦ, которая является единственным источником тепла для города. Продолжается ликвидация последствий, одной работнице ТЭЦ оказывается медицинская помощь.
Ситуация в энергосистеме
Несмотря на постоянные атаки, ситуация в энергосистеме остается сложной, но контролируемой. Объединенная энергосистема Украины является целостной и продолжает работать синхронно с энергосистемой континентальной Европы. Для балансировки активно используется импорт электроэнергии, а также применяются меры по ограничению потребления. Аварийные бригады, технические службы и профильные подразделения работают в усиленном режиме.
Ситуация на Киевщине
"Последняя российская атака привела к существенным повреждениям энергетической инфраструктуры Киевской области. Аварийно-восстановительные работы продолжаются. По состоянию на утро в Киевской области без электроснабжения остаются более 9 тысяч потребителей. На левобережье Киева и в отдельных районах области действуют аварийные отключения", - говорится в сообщении.
Отключение электроэнергии
По данным Минэнерго, из-за неблагоприятных погодных условий в ряде регионов обесточены потребители в 215 населенных пунктах. Для стабилизации работы энергосистемы в отдельных областях вынужденно применяются аварийные отключения. В остальных регионах действуют графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса. Актуальную информацию потребители могут получать на официальных ресурсах операторов системы распределения.
