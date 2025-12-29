На відновлення енергосистеми піде 2 місяці за умови припинення атак РФ, - Міненерго

За умови повного припинення атак РФ на енергетичні об’єкти Україні знадобиться орієнтовно два місяці для стабільної роботи енергосистеми, щоб вона могла працювати без відключень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив в.о. міністра енергетики Артем Некрасов в інтерв'ю Forbes Ukraine.

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Головна умова - відсутність нових атак

Нещодавно робили розрахунки. Якщо зараз удари б припинились, то на відновлення енергосистеми піде два місяці", - розповів він.

Удари по енергетиці

За словами Некрасова, за три місяці осені пошкоджено росіянами було 8000 МВт генерації. На грудень близько половини цієї потужності відновлено, але атаки не припиняються.

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"Росія атакує не тільки електростанції, а й електромережі, підстанції та газовидобувну інфраструктуру. На 26 грудня було девʼять масованих ударів, кожні 10-15 днів", - каже в.о. міністра.

Так, на кінець грудня зафіксовано понад 2000 ударів по енергомережах і близько 440 ударів по енергообʼєктах. За місяць росіяни вибивають у середньому по 60 трансформаторів.

Що передувало?

Як повідомлялося, остання атака РФ призвела до суттєвих пошкоджень енергетичної інфраструктури Київщини. В окремих районах досі аварійні відключення.

45 населених пунктів Запорізької області залишаються без води, газу й опалення.

Окрім того, РФ вкотре атакувала Херсонську ТЕЦ: постраждала одна з працівниць.

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