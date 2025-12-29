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Новини Відключення електроенергії Удари по енергетиці
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На відновлення енергосистеми піде 2 місяці за умови припинення атак РФ, - Міненерго

Енергетика під ударом рф

За умови повного припинення атак РФ на енергетичні об’єкти Україні знадобиться орієнтовно два місяці для стабільної роботи енергосистеми, щоб вона могла працювати без відключень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив в.о. міністра енергетики Артем Некрасов в інтерв'ю Forbes Ukraine.

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Головна умова - відсутність нових атак

Нещодавно робили розрахунки. Якщо зараз удари б припинились, то на відновлення енергосистеми піде два місяці", - розповів він.

Удари по енергетиці

За словами Некрасова, за три місяці осені пошкоджено росіянами було 8000 МВт генерації. На грудень близько половини цієї потужності відновлено, але атаки не припиняються.

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"Росія атакує не тільки електростанції, а й електромережі, підстанції та газовидобувну інфраструктуру. На 26 грудня було девʼять масованих ударів, кожні 10-15 днів", - каже в.о. міністра.

Так, на кінець грудня зафіксовано понад 2000 ударів по енергомережах і близько 440 ударів по енергообʼєктах. За місяць росіяни вибивають у середньому по 60 трансформаторів.

Що передувало?

  • Як повідомлялося, остання атака РФ призвела до суттєвих пошкоджень енергетичної інфраструктури Київщини. В окремих районах досі аварійні відключення.
  • 45 населених пунктів Запорізької області залишаються без води, газу й опалення.
  • Окрім того, РФ вкотре атакувала Херсонську ТЕЦ: постраждала одна з працівниць.

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енергетика (3920) Міненерго (1722) відключення світла (1721)
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Топ коментарі
+9
А если сменить миндичевских работников-аферстов на нормальных и выловить всю агентуру путина благодаря которым вонючие ракеты московитов точно прилетают по целям?
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29.12.2025 13:00 Відповісти
+2
Потрібно замінити чиновників Міненерго які не мають ідей як ремонтувати енергосистему швидко!
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29.12.2025 12:53 Відповісти
+2
Вам потрібно звернутися до психіатра. Вважати себе воїном і не бути ним насправді то є психічний розлад.
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29.12.2025 13:07 Відповісти

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