Тепло вернули почти 400 тысяч домов в Киеве

В Киеве за полтора суток восстановили теплоснабжение для почти 400 тысяч домов, которые остались без тепла из-за вражеской атаки на столицу.

Восстановление теплоснабжения

Благодаря интенсивным работам коммунальных служб удалось восстановить подачу тепла для тысяч домов за короткий промежуток времени.

В КГГА отметили, что работы продолжаются, чтобы полностью стабилизировать ситуацию и предотвратить перебои.

