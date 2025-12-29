РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8251 посетитель онлайн
Новости Атака ракет и БпЛА на Киев
744 3

Тепло вернули почти 400 тысяч домов в Киеве

Восстановление теплоснабжения в Киеве после обстрела 27 декабря

В Киеве за полтора суток восстановили теплоснабжение для почти 400 тысяч домов, которые остались без тепла из-за вражеской атаки на столицу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Восстановление теплоснабжения

Благодаря интенсивным работам коммунальных служб удалось восстановить подачу тепла для тысяч домов за короткий промежуток времени.

В КГГА отметили, что работы продолжаются, чтобы полностью стабилизировать ситуацию и предотвратить перебои.

Читайте также: Спасатели завершили работы по ликвидации последствий российской атаки на Киев. ФОТО

Что предшествовало?

  • В ночь на 27 декабря враг применил ракеты и десятки (до ~500) дронов, включая ударные БПЛА и крылатые и баллистические ракеты. Основными целями были энергетическая и гражданская инфраструктура столицы и других регионов.
  • В течение ночи в Киеве и области раздавались мощные взрывы, возникли пожары. Системы ПВО работали всю ночь. В результате обстрела повреждены жилые дома, инфраструктура, возникли проблемы с электричеством и отоплением.
  • По последним данным, известно об одном погибшем и 30 пострадавших в Киеве, среди которых двое детей.
  • По области зафиксированы поражения около десятка гражданских объектов.

Автор: 

Киев (26484) теплосеть (123) атака (849)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ніт. Холодно. Плюс екстрені відключення світла. Нещасний лівий. Соборності.
показать весь комментарий
28.12.2025 23:53 Ответить
багато чого міг би сказати щодо театральної вистави Тепло повернули, але Ахмєт може образитись і як рафінований барига відімкнути ген все і не тільки в Столиці.
Одним словом - кланово-олігархічна система в дії.
показать весь комментарий
29.12.2025 00:00 Ответить
Хорошо им. А у меня уже +15 градусов. И обогреватель хрен нагреет если по 16 часов света нет.
показать весь комментарий
29.12.2025 00:41 Ответить
 
 