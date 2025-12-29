Тепло вернули почти 400 тысяч домов в Киеве
В Киеве за полтора суток восстановили теплоснабжение для почти 400 тысяч домов, которые остались без тепла из-за вражеской атаки на столицу.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.
Восстановление теплоснабжения
Благодаря интенсивным работам коммунальных служб удалось восстановить подачу тепла для тысяч домов за короткий промежуток времени.
В КГГА отметили, что работы продолжаются, чтобы полностью стабилизировать ситуацию и предотвратить перебои.
Что предшествовало?
- В ночь на 27 декабря враг применил ракеты и десятки (до ~500) дронов, включая ударные БПЛА и крылатые и баллистические ракеты. Основными целями были энергетическая и гражданская инфраструктура столицы и других регионов.
- В течение ночи в Киеве и области раздавались мощные взрывы, возникли пожары. Системы ПВО работали всю ночь. В результате обстрела повреждены жилые дома, инфраструктура, возникли проблемы с электричеством и отоплением.
- По последним данным, известно об одном погибшем и 30 пострадавших в Киеве, среди которых двое детей.
- По области зафиксированы поражения около десятка гражданских объектов.
