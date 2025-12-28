Тепло повернули до майже 400 тисяч осель у Києві

У Києві за півтори доби відновили теплопостачання для майже 400 тисяч осель, які залишились без тепла через ворожу атаку на столицю.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Київської міської державної адміністрації.

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Відновлення теплопостачання

Завдяки інтенсивним роботам комунальних служб вдалося відновити подачу тепла для тисяч осель за короткий проміжок часу.

У КМДА зазначили, що роботи тривають, щоб повністю стабілізувати ситуацію і запобігти перебоям.

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