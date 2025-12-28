Тепло повернули до майже 400 тисяч осель у Києві
У Києві за півтори доби відновили теплопостачання для майже 400 тисяч осель, які залишились без тепла через ворожу атаку на столицю.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Київської міської державної адміністрації.
Відновлення теплопостачання
Завдяки інтенсивним роботам комунальних служб вдалося відновити подачу тепла для тисяч осель за короткий проміжок часу.
У КМДА зазначили, що роботи тривають, щоб повністю стабілізувати ситуацію і запобігти перебоям.
Що передувало?
- У ніч на 27 грудня ворог застосував ракети та десятки (до ~500) дронів, включно з ударними БпЛА та крилатими й балістичними ракетами. Основними цілями були енергетична та цивільна інфраструктура столиці та інших регіонів.
- Протягом ночі у Києві та області лунали потужні вибухи, виникли пожежі. Системи ППО працювали всю ніч. Внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру, виникли проблеми з електрикою та опаленням.
- За останніми даними відомо про одного загиблого та 30 постраждалих у Києві, серед яких двоє дітей.
- По області зафіксовані ураження близько десятка цивільних обʼєктів.
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