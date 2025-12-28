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Новини Атака ракет і БпЛА на Київ
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Тепло повернули до майже 400 тисяч осель у Києві

відновлення теплопостачання у Києві після обстрілу 27 грудня

У Києві за півтори доби відновили теплопостачання для майже 400 тисяч осель, які залишились без тепла через ворожу атаку на столицю.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Київської міської державної адміністрації.

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Відновлення теплопостачання

Завдяки інтенсивним роботам комунальних служб вдалося відновити подачу тепла для тисяч осель за короткий проміжок часу.

У КМДА зазначили, що роботи тривають, щоб повністю стабілізувати ситуацію і запобігти перебоям.

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Що передувало?

  • У ніч на 27 грудня ворог застосував ракети та десятки (до ~500) дронів, включно з ударними БпЛА та крилатими й балістичними ракетами. Основними цілями були енергетична та цивільна інфраструктура столиці та інших регіонів.
  • Протягом ночі у Києві та області лунали потужні вибухи, виникли пожежі. Системи ППО працювали всю ніч. Внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру, виникли проблеми з електрикою та опаленням.
  • За останніми даними відомо про одного загиблого та 30 постраждалих у Києві, серед яких двоє дітей.
  • По області зафіксовані ураження близько десятка цивільних обʼєктів.

Автор: 

Київ (21098) тепломережа (148) атака (1803)
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