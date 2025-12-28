Рятувальники завершили роботи з ліквідації наслідків російської атаки на Київ. ФОТО
Рятувальники завершили роботи з ліквідації наслідків російської атаки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Роботи завершено
Аварійно-рятувальні та відновлювальні роботи на всіх локаціях завершено. Підрозділи ДСНС провели розбір завалів, демонтаж аварійних конструкцій, обстеження пошкоджених будівель і забезпечили безпеку територій.
У нічний час на локаціях були розгорнуті намети з тепловими гарматами для обігріву мешканців постраждалих будинків.
Наслідки
ДСНС нагадує, що загалом, внаслідок вчорашнього масованого обстрілу загинула 1 людина, постраждало 32 особи, з них 2 - діти.
До ліквідації наслідків було залучено понад 400 рятувальників та 90 одиниць спеціальної техніки. На місцях також працювали штаби з ліквідації наслідків, підрозділи КАРС, комунальні служби та волонтерські організації.
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