Спасатели завершили работы по ликвидации последствий российской атаки на Киев. ФОТО
Спасатели завершили работы по ликвидации последствий российской атаки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Работы завершены
Аварийно-спасательные и восстановительные работы на всех локациях завершены. Подразделения ГСЧС провели разбор завалов, демонтаж аварийных конструкций, обследование поврежденных зданий и обеспечили безопасность территорий.
В ночное время на локациях были развернуты палатки с тепловыми пушками для обогрева жителей пострадавших домов.
Последствия
ГСЧС напоминает, что в целом, в результате вчерашнего массированного обстрела погиб 1 человек, пострадали 32 человека, из них 2 - дети.
К ликвидации последствий было привлечено более 400 спасателей и 90 единиц специальной техники. На местах также работали штабы по ликвидации последствий, подразделения КАРС, коммунальные службы и волонтерские организации.
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