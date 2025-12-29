На лівому березі Києва досі екстрені відключення, немає змоги повернутися до графіків, - ДТЕК
На лівому березі Києва екстрені відключення світла ще тривають.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.
"На жаль, ситуація зі світлом не дозволяє повернутись до графіків відключень на лівому березі столиці.
Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки масованої атаки. Дякуємо жителям Дарницького, Дніпровського та Деснянського районів за розуміння та підтримку", - йдеться у повідомленні.
Що передувало?
- Раніше в Міненерго повідомили, що на відновлення енергосистеми піде 2 місяці за умови припинення атак РФ.
- Як повідомлялося, остання атака РФ призвела до суттєвих пошкоджень енергетичної інфраструктури Київщини. В окремих районах досі аварійні відключення.
- 45 населених пунктів Запорізької області залишаються без води, газу й опалення.
- Окрім того, РФ вкотре атакувала Херсонську ТЕЦ: постраждала одна з працівниць.
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