ДТЭК о ситуации со светом в Киевской области: в Бориспольском и Броварском районах - экстренные отключения

Энергетики пока продолжают круглосуточно ликвидировать последствия субботней массированной атаки на Киевщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Ситуация в энергосистеме

В компании подробно рассказали о работе энергосистемы области.

Вышгородский район: без света остаются более 9 тысяч семей. Восстановительные работы продолжаются третью сутки, но требуют еще немного времени.

Бориспольский и Броварской районы: продолжаются экстренные отключения.

Другие районы области: действуют графики отключений.

"Благодарим жителей Киевской области за выдержку, понимание и поддержку", - отмечают в ДТЭК.

Напомним, на левом берегу Киева до сих пор продолжаются экстренные отключения, нет возможности вернуться к графикам.

Читайте также: 347 тысяч семей в Киевской области снова с электричеством. Сложная ситуация с энергетикой в Бориспольской и Броварской громадах, - ОВА

Что предшествовало?

Ранее в Минэнерго сообщили, что на восстановление энергосистемы уйдет 2 месяца при условии прекращения атак РФ.

Как сообщалось, последняя атака РФ привела к существенным повреждениям энергетической инфраструктуры Киевской области. В отдельных районах до сих пор продолжаются аварийные отключения.

45 населенных пунктов Запорожской области остаются без воды, газа и отопления.

Кроме того, РФ в очередной раз атаковала Херсонскую ТЭЦ: пострадала одна из работниц.

Читайте также: Последняя атака РФ привела к существенным повреждениям энергетической инфраструктуры на Киевщине. В отдельных районах до сих пор действуют аварийные отключения, - Минэнерго