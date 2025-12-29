ДТЭК о ситуации со светом в Киевской области: в Бориспольском и Броварском районах - экстренные отключения
Энергетики пока продолжают круглосуточно ликвидировать последствия субботней массированной атаки на Киевщине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.
Ситуация в энергосистеме
В компании подробно рассказали о работе энергосистемы области.
Вышгородский район: без света остаются более 9 тысяч семей. Восстановительные работы продолжаются третью сутки, но требуют еще немного времени.
Бориспольский и Броварской районы: продолжаются экстренные отключения.
Другие районы области: действуют графики отключений.
"Благодарим жителей Киевской области за выдержку, понимание и поддержку", - отмечают в ДТЭК.
Напомним, на левом берегу Киева до сих пор продолжаются экстренные отключения, нет возможности вернуться к графикам.
Что предшествовало?
- Ранее в Минэнерго сообщили, что на восстановление энергосистемы уйдет 2 месяца при условии прекращения атак РФ.
- Как сообщалось, последняя атака РФ привела к существенным повреждениям энергетической инфраструктуры Киевской области. В отдельных районах до сих пор продолжаются аварийные отключения.
- 45 населенных пунктов Запорожской области остаются без воды, газа и отопления.
- Кроме того, РФ в очередной раз атаковала Херсонскую ТЭЦ: пострадала одна из работниц.
