ДТЭК о ситуации со светом в Киевской области: в Бориспольском и Броварском районах - экстренные отключения

свет пропал в Киевской области

Энергетики пока продолжают круглосуточно ликвидировать последствия субботней массированной атаки на Киевщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

Ситуация в энергосистеме

В компании подробно рассказали о работе энергосистемы области.

Вышгородский район: без света остаются более 9 тысяч семей. Восстановительные работы продолжаются третью сутки, но требуют еще немного времени.

Бориспольский и Броварской районы: продолжаются экстренные отключения.

Другие районы области: действуют графики отключений.

"Благодарим жителей Киевской области за выдержку, понимание и поддержку", - отмечают в ДТЭК.

Напомним, на левом берегу Киева до сих пор продолжаются экстренные отключения, нет возможности вернуться к графикам.

Читайте также: 347 тысяч семей в Киевской области снова с электричеством. Сложная ситуация с энергетикой в Бориспольской и Броварской громадах, - ОВА

Что предшествовало?

  • Ранее в Минэнерго сообщили, что на восстановление энергосистемы уйдет 2 месяца при условии прекращения атак РФ.
  • Как сообщалось, последняя атака РФ привела к существенным повреждениям энергетической инфраструктуры Киевской области. В отдельных районах до сих пор продолжаются аварийные отключения.
  • 45 населенных пунктов Запорожской области остаются без воды, газа и отопления.
  • Кроме того, РФ в очередной раз атаковала Херсонскую ТЭЦ: пострадала одна из работниц.

Читайте также: Последняя атака РФ привела к существенным повреждениям энергетической инфраструктуры на Киевщине. В отдельных районах до сих пор действуют аварийные отключения, - Минэнерго

Киевская область (4511) энергетика (2976) отключение света (582) Бориспольский район (56) Броварский район (47) Вышгородский район (59)
ВАМ, ДЯКУЮ, енергетики.
29.12.2025 15:13 Ответить
Повільно працюють енергетики, потрібно збільшувати кількість ремонтних бригад, створювати запаси обладнання на місцях, щоб заміна обладнання не була такою довгою, потрібно проводити тренування по усуненню наслідків обстрілів, потрібно навчати нових електриків та інженерів з молоді, яка швидше рухається а не так як старі діди по 60+ років.
29.12.2025 15:31 Ответить
напряение при включении аж 150 вольт...даже не знаю что лучше,со светом или без...
29.12.2025 15:25 Ответить
 
 