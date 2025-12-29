ДТЕК про ситуацію зі світлом на Київщині: у Бориспільському і Броварському районах екстрені відключення
Енергетики наразі продовжують цілодобово ліквідовувати наслідки суботньої масованої атаки на Київщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.
Ситуація в енергосистемі
У компанії детально розповіли про роботу енергосистеми області.
Вишгородський район: без світла залишаються понад 9 тисяч родин. Відновлювальні роботи тривають третю добу, але потребують ще трохи часу.
Бориспільський і Броварський райони: тривають екстрені відключення.
Інші райони області: діють графіки відключень.
"Дякуємо жителям Київщини за витримку, розуміння та підтримку", - наголошують у ДТЕК.
Нагадаємо, на лівому березі Києва досі екстрені відключення, немає змоги повернутися до графіків.
Що передувало?
- Раніше в Міненерго повідомили, що на відновлення енергосистеми піде 2 місяці за умови припинення атак РФ.
- Як повідомлялося, остання атака РФ призвела до суттєвих пошкоджень енергетичної інфраструктури Київщини. В окремих районах досі аварійні відключення.
- 45 населених пунктів Запорізької області залишаються без води, газу й опалення.
- Окрім того, РФ вкотре атакувала Херсонську ТЕЦ: постраждала одна з працівниць.
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