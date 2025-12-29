ДТЕК про ситуацію зі світлом на Київщині: у Бориспільському і Броварському районах екстрені відключення

Енергетики наразі продовжують цілодобово ліквідовувати наслідки суботньої масованої атаки на Київщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

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Ситуація в енергосистемі

У компанії детально розповіли про роботу енергосистеми області.

Вишгородський район: без світла залишаються понад 9 тисяч родин. Відновлювальні роботи тривають третю добу, але потребують ще трохи часу.

Бориспільський і Броварський райони: тривають екстрені відключення.

Інші райони області: діють графіки відключень.

"Дякуємо жителям Київщини за витримку, розуміння та підтримку", - наголошують у ДТЕК.

Нагадаємо, на лівому березі Києва досі екстрені відключення, немає змоги повернутися до графіків.

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Що передувало?

Раніше в Міненерго повідомили, що на відновлення енергосистеми піде 2 місяці за умови припинення атак РФ.

Як повідомлялося, остання атака РФ призвела до суттєвих пошкоджень енергетичної інфраструктури Київщини. В окремих районах досі аварійні відключення.

45 населених пунктів Запорізької області залишаються без води, газу й опалення.

Окрім того, РФ вкотре атакувала Херсонську ТЕЦ: постраждала одна з працівниць.

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