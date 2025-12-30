РУС
Из-за масштабов разрушений пока нет возможности вернуться к графикам отключений на левобережье Киева, части Киевской и Одесской областей, - Минэнерго

обстрел энергетики в Херсонской области

Этой ночью враг нанес удары по энергетической инфраструктуре Черниговской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

Есть отключения электроэнергии

По состоянию на утро без электроснабжения остаются более 75 тысяч потребителей. Также есть полностью или частично обесточенные населенные пункты в Харьковской и Сумской областях. Аварийно-восстановительные работы продолжаются.

"Часть энергообъектов уже неоднократно подвергалась вражеским атакам. Каждое восстановление требует значительного времени и ресурсов, ведь уровень повреждений в регионах отличается. Именно из-за масштаба разрушений пока нет возможности вернуться к графикам почасовых отключений на левобережье Киева, в ряде районов Киевской области и в Одесской области. Энергетики работают круглосуточно, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия атак", - говорится в сообщении.

Также читайте: Враг почти ежедневно наносит удары по Херсонской ТЭЦ, в настоящее время ее работу восстановить невозможно, - ГВА

Восстановление

По данным Минэнерго, с начала массированных ракетно-дроновых ударов по энергосистеме энергетики непрерывно восстанавливают поврежденные объекты. Все разрушенные и поврежденные врагом энергообъекты будут восстановлены.

Ситуация на Запорожской АЭС

Также отмечается, что аварийно-восстановительные работы на линии электропередачи завершены. Это позволит обеспечить более устойчивое и надежное электропитание станции в случае повреждения или отключения воздушной линии "Днепровская" в результате обстрелов со стороны оккупантов. В то же время российские обстрелы неоднократно приводили к повреждениям линий питания ЗАЭС и вызывали 12 блэкаутов на станции.

Читайте также: Враг нанес удар по важному энергообъекту в Черниговском районе: изменено движение поездов из-за обесточивания (обновлено). ФОТО

энергетика (2976) Минэнерго (490)
Міненерго мобілізувати в ЗСУ і відправити під Покровськ у повному складі. Такі менеджери нам не потрібні! Ми на фронті не хочемо слухати ваше ниття! Або виконуйте свою роботу, або йдіть замість нас в окопи, а ми за вас зробимо вашу роботу в рази швидше та якісніше! Ви розслаблені ублюдки! Вас потрібно під обстріли на фронт, щоб ви перестали нити а почали працювати!
30.12.2025 11:03 Ответить
Надіюся Міндічу зараз тепло та затишно.
30.12.2025 11:06 Ответить
У кацапії зараз -15 , де удари по них?!
30.12.2025 11:07 Ответить
