Из-за масштабов разрушений пока нет возможности вернуться к графикам отключений на левобережье Киева, части Киевской и Одесской областей, - Минэнерго
Этой ночью враг нанес удары по энергетической инфраструктуре Черниговской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.
Есть отключения электроэнергии
По состоянию на утро без электроснабжения остаются более 75 тысяч потребителей. Также есть полностью или частично обесточенные населенные пункты в Харьковской и Сумской областях. Аварийно-восстановительные работы продолжаются.
"Часть энергообъектов уже неоднократно подвергалась вражеским атакам. Каждое восстановление требует значительного времени и ресурсов, ведь уровень повреждений в регионах отличается. Именно из-за масштаба разрушений пока нет возможности вернуться к графикам почасовых отключений на левобережье Киева, в ряде районов Киевской области и в Одесской области. Энергетики работают круглосуточно, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия атак", - говорится в сообщении.
Восстановление
По данным Минэнерго, с начала массированных ракетно-дроновых ударов по энергосистеме энергетики непрерывно восстанавливают поврежденные объекты. Все разрушенные и поврежденные врагом энергообъекты будут восстановлены.
Ситуация на Запорожской АЭС
Также отмечается, что аварийно-восстановительные работы на линии электропередачи завершены. Это позволит обеспечить более устойчивое и надежное электропитание станции в случае повреждения или отключения воздушной линии "Днепровская" в результате обстрелов со стороны оккупантов. В то же время российские обстрелы неоднократно приводили к повреждениям линий питания ЗАЭС и вызывали 12 блэкаутов на станции.
