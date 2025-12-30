Из-за масштабов разрушений пока нет возможности вернуться к графикам отключений на левобережье Киева, части Киевской и Одесской областей, - Минэнерго

Этой ночью враг нанес удары по энергетической инфраструктуре Черниговской области.

Есть отключения электроэнергии

По состоянию на утро без электроснабжения остаются более 75 тысяч потребителей. Также есть полностью или частично обесточенные населенные пункты в Харьковской и Сумской областях. Аварийно-восстановительные работы продолжаются.

"Часть энергообъектов уже неоднократно подвергалась вражеским атакам. Каждое восстановление требует значительного времени и ресурсов, ведь уровень повреждений в регионах отличается. Именно из-за масштаба разрушений пока нет возможности вернуться к графикам почасовых отключений на левобережье Киева, в ряде районов Киевской области и в Одесской области. Энергетики работают круглосуточно, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия атак", - говорится в сообщении.

Восстановление

По данным Минэнерго, с начала массированных ракетно-дроновых ударов по энергосистеме энергетики непрерывно восстанавливают поврежденные объекты. Все разрушенные и поврежденные врагом энергообъекты будут восстановлены.

Ситуация на Запорожской АЭС

Также отмечается, что аварийно-восстановительные работы на линии электропередачи завершены. Это позволит обеспечить более устойчивое и надежное электропитание станции в случае повреждения или отключения воздушной линии "Днепровская" в результате обстрелов со стороны оккупантов. В то же время российские обстрелы неоднократно приводили к повреждениям линий питания ЗАЭС и вызывали 12 блэкаутов на станции.

