Семь громад Украины передают почти 40 автобусов для Одессы, - Кулеба

В Одессе из-за сложной ситуации с электроснабжением, вызванной массированными российскими обстрелами, возникли проблемы с пассажирскими перевозками, поскольку значительная часть городского транспорта работает на электроэнергии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Министерства развития громад и территорий Украины на официальной странице в Facebook.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

По данным ведомства, около 40% общественного транспорта Одессы является электрическим, поэтому после повреждения энергетической инфраструктуры город столкнулся с дефицитом транспорта для перевозки пассажиров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия атаковала два энергообъекта ДТЭК, на восстановление нужно время. ФОТО

Помощь громад из других регионов

По словам министра развития громад и территорий Украины Алексея Кулебы, громады из других регионов Украины оказывают транспортную поддержку городу.

Речь идет о помощи со стороны Львовской, Кропивницкой, Николаевской, Житомирской, Мариупольской, Винницкой и Белоцерковской громад.

В целом Одесса получит более 36 автобусов. По 10 единиц транспорта передают Львовская и Кропивницкая громады, по пять – Николаевская и Житомирская, по три – Мариупольская и Винницкая. К помощи также присоединилась Белоцерковская громада. Часть автобусов уже отправилась в Одессу, остальные прибудут в ближайшие дни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Транспортная помощь: десять автобусов из Львова отправляются в Одессу

Временное решение и координация на уровне государства

Министр подчеркнул, что транспорт предоставляется на период преодоления последствий сложной ситуации с электроснабжением в Одесской области. Он подчеркнул, что такое взаимодействие между общинами соответствует принципам национального проекта "Плечом к плечу: сплоченные громады".

В данный момент к этому проекту уже присоединились около 1100 громад, которые напрямую помогают друг другу в сложных условиях войны, поддерживая стабильную работу критической инфраструктуры и повседневную жизнь людей.

Ранее городской голова Львова Андрей Садовый сообщил о передаче Одессе десяти автобусов из городской транспортной системы.

После массированных ударов РФ по объектам энергетической инфраструктуры в середине декабря в Одессе было остановлено движение трамваев и троллейбусов, а в городе до сих пор применяют аварийные отключения электроэнергии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг атаковал энергообъекты в нескольких областях, обесточена значительная часть потребителей Донецкой области, - Минэнерго