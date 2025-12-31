Транспортная помощь: десять автобусов из Львова отправляются в Одессу
Львов передает Одессе десять автобусов для поддержки городского транспорта в условиях сложной ситуации с энергоснабжением. Машины временно привлекут к перевозке пассажиров в южном городе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом городской голова Львова Андрей Садовый написал в своем Telegram.
Решение после разговора с правительством
По словам мэра Львова, решение о передаче транспорта приняли после общения с вице-премьер-министром Алексеем Кулебой. Он подчеркнул, что ситуация в Одессе остается сложной, поэтому город нуждается в дополнительной поддержке.
"Львовяне любят Одессу, но слов недостаточно. Десять львовских автобусов выезжают в Одессу и до конца завтрашнего дня будут на месте", — отметил Садовый.
Львовян просят отнестись с пониманием
Садовый извинился перед жителями Львова за возможное увеличение интервалов движения автобусов в городе и попросил с терпением отнестись к временным неудобствам.
Напомним, после массированных ударов РФ по объектам энергетической инфраструктуры в середине декабря в Одессе было временно остановлено движение трамваев и троллейбусов. Сейчас город также применяет аварийные отключения электроэнергии из-за нагрузки на энергосистему.
- Напомним, 31 декабря россияне снова нанесли удар по энергетике Одесской области— атаковали энергообъекты ДТЭК.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ось основні російські структури та сектори, які активно заходили або закріплювалися в Україні у цей період:
1. Банківський сектор (Фінансова експансія)
Це був найпомітніший напрямок. Російські державні банки масово скуповували активи та нарощували частку ринку:
«Внєшекономбанк» (ВЕБ): У 2009-2010 роках остаточно закріпив контроль над Промінвестбанком, одним із найбільших кредиторів української промисловості.
«ВТБ Банк»: Активно нарощував присутність, поглинаючи дрібніші структури та кредитуючи державні підприємства.
«Сбербанк Росії»: У цей період провів масштабний ребрендинг та агресивне розширення мережі відділень по всій Україні.
«Альфа-Груп» (Михайло Фрідман): Хоча банк працював давно, саме в цей час він значно посилив вплив через придбання активів та участь у телекомунікаційному секторі.
2. Енергетика та промисловість
«Роснефть»: У 2012-2013 роках компанія через поглинання ТНК-BP отримала контроль над Лисичанським НПЗ (одним із найбільших в Україні) та широкою мережею АЗС.
Група «VS Energy» (Олександр Бабаков та ін.): Хоча вони зайшли раніше, саме при Януковичі вони консолідували контроль над значною частиною українських обленерго (Київобленерго, Рівнеобленерго тощо).
«Русал» (Олег Дерипаска): Утримував та модернізував контроль над Миколаївським глиноземним заводом.
3. Рітейл та сфера послуг
У 2010-2013 роках на український ринок масово виходили російські торговельні мережі та бренди одягу:
Одяг та взуття: Мережі Gloria Jeans, O'Stin, Sportmaster, Centro та Kari відкрили сотні магазинів у ТРЦ по всій країні.
Ресторанний бізнес: Захід великих мереж на кшталт «Якіторія», «Танукі», а також розширення мережі «Кофе Хауз».
Сервіси: Поява та агресивне просування російських IT-сервісів і сервісів таксі (наприклад, Yandex.Taxi почав підготовку до заходу саме тоді).
4. Телекомунікації
МТС (нині Vodafone Україна): Російський капітал повністю домінував у цьому сегменті. У 2010-2013 роках компанія була одним із найбільших інвесторів та платників податків, тісно афілійованим з російським менеджментом.
5. Медіа та девелопмент
Російські девелопери (наприклад, Павло Фукс та компанія Mos City Group) активно заходили на ринок нерухомості Києва.
Посилився вплив у медіасфері через придбання часток у телеканалах та видавництвах (наприклад, активність групи «UAM», де простежувалися зв'язки з російським капіталом).
Чому це важливо? Експансія відбувалася під гаслами «економічної інтеграції», але фактично створювала важелі тиску на Україну. Після Революції Гідності та початку агресії РФ у 2014 році багато з цих компаній або потрапили під санкції, або розпочали процес виходу з ринку (продаж активів, зміна назв).
Ці два москаля почали виробляти жахливо браковані і недороблені автобуси - підсумок збанкрутували (під шумок ще розграбували).
Там взагалі нічого цінного не залишилось.
Навіть величезний шмат супер дорогої Львівської землі - по розділяли на велику кількість окремих частин і вже по декілька раз по-перепродали.
І сам завод і земля перед приватизацією знаходились у власності держави (в повному розпорядженні центральної влади в Києві).
Майнові махінації проводились центральною владою Кучми.
Земельні махінації - центральною владою Януковича.