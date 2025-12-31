Транспортная помощь: десять автобусов из Львова отправляются в Одессу

Львов передает Одессе десять автобусов для поддержки городского транспорта в условиях сложной ситуации с энергоснабжением. Машины временно привлекут к перевозке пассажиров в южном городе.

об этом городской голова Львова Андрей Садовый написал в своем Telegram.

Решение после разговора с правительством

По словам мэра Львова, решение о передаче транспорта приняли после общения с вице-премьер-министром Алексеем Кулебой. Он подчеркнул, что ситуация в Одессе остается сложной, поэтому город нуждается в дополнительной поддержке.

"Львовяне любят Одессу, но слов недостаточно. Десять львовских автобусов выезжают в Одессу и до конца завтрашнего дня будут на месте", — отметил Садовый.

Львовян просят отнестись с пониманием

Садовый извинился перед жителями Львова за возможное увеличение интервалов движения автобусов в городе и попросил с терпением отнестись к временным неудобствам.

Напомним, после массированных ударов РФ по объектам энергетической инфраструктуры в середине декабря в Одессе было временно остановлено движение трамваев и троллейбусов. Сейчас город также применяет аварийные отключения электроэнергии из-за нагрузки на энергосистему.

Напомним, 31 декабря россияне снова нанесли удар по энергетике Одесской области— атаковали энергообъекты ДТЭК.

