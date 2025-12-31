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Новини Атака РФ на критичну інфраструктуру Одеси
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Транспортна допомога: десять автобусів зі Львова вирушають до Одеси

Львів передасть 10 автобусів для Одеси

Львів передає Одесі десять автобусів для підтримки міського транспорту в умовах складної ситуації з енергопостачанням. Машини тимчасово залучать до перевезення пасажирів у південному місті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це міський голова Львова Андрій Садовий написав у своєму Tелеграмі.

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Рішення після розмови з урядом

За словами мера Львова, рішення про передачу транспорту ухвалили після спілкування з віцепрем’єр-міністром Олексієм Кулебою. Він підкреслив, що ситуація в Одесі залишається складною, тому місто потребує додаткової підтримки.

"Львів’яни люблять Одесу, але слів недостатньо. Десять львівських автобусів виїжджають до Одеси й до кінця завтрашнього дня будуть на місці", — зазначив Садовий.

Читайте: Свириденко: Пошкодження енергосистеми в Одесі суттєві, відновлення мереж потребує часу

Львів’ян просять поставитися з розумінням

Садовий перепросив мешканців Львова за можливе збільшення інтервалів руху автобусів у місті та попросив із терпінням поставитися до тимчасових незручностей.

Нагадаємо, після масованих ударів РФ по об’єктах енергетичної інфраструктури в середині грудня в Одесі було тимчасово зупинено рух трамваїв і тролейбусів. Наразі місто також застосовує аварійні відключення електроенергії через навантаження на енергосистему.

Читайте: Наслідки атаки РФ на Одесу: поранено трьох дітей, серед них - немовля. Чоловік у важкому стані. ФОТОрепортаж

Автор: 

Львів (3325) Одеса (5902) Одеська область (4203) Садовий Андрій (544) автобус (433) Львівська область (2844) Львівський район (313) Одеський район (702)
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Топ коментарі
+6
Це не ЛАЗ, це Електрон. А ЛАЗ, як і Чорноморський завод у Миколаєві "приватизував", розграбував і збанкрутив путлеровський "інвестор" Чуркін!
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31.12.2025 21:17 Відповісти
+6
Львів, дякуємо! Все буде Україна!
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31.12.2025 21:24 Відповісти
+5
Період президентства Віктора Януковича (2010-2014) характеризувався активною експансією російського капіталу в стратегічні галузі української економіки. Хоча багато компаній (як-от «Лукойл» чи «Сбербанк») зайшли на ринок раніше, саме за часів Януковича вони отримали режим максимального сприяння, розширили свої мережі або викупили ключові активи.
Ось основні російські структури та сектори, які активно заходили або закріплювалися в Україні у цей період:

1. Банківський сектор (Фінансова експансія)
Це був найпомітніший напрямок. Російські державні банки масово скуповували активи та нарощували частку ринку:
«Внєшекономбанк» (ВЕБ): У 2009-2010 роках остаточно закріпив контроль над Промінвестбанком, одним із найбільших кредиторів української промисловості.
«ВТБ Банк»: Активно нарощував присутність, поглинаючи дрібніші структури та кредитуючи державні підприємства.
«Сбербанк Росії»: У цей період провів масштабний ребрендинг та агресивне розширення мережі відділень по всій Україні.
«Альфа-Груп» (Михайло Фрідман): Хоча банк працював давно, саме в цей час він значно посилив вплив через придбання активів та участь у телекомунікаційному секторі.

2. Енергетика та промисловість
«Роснефть»: У 2012-2013 роках компанія через поглинання ТНК-BP отримала контроль над Лисичанським НПЗ (одним із найбільших в Україні) та широкою мережею АЗС.
Група «VS Energy» (Олександр Бабаков та ін.): Хоча вони зайшли раніше, саме при Януковичі вони консолідували контроль над значною частиною українських обленерго (Київобленерго, Рівнеобленерго тощо).
«Русал» (Олег Дерипаска): Утримував та модернізував контроль над Миколаївським глиноземним заводом.

3. Рітейл та сфера послуг
У 2010-2013 роках на український ринок масово виходили російські торговельні мережі та бренди одягу:
Одяг та взуття: Мережі Gloria Jeans, O'Stin, Sportmaster, Centro та Kari відкрили сотні магазинів у ТРЦ по всій країні.
Ресторанний бізнес: Захід великих мереж на кшталт «Якіторія», «Танукі», а також розширення мережі «Кофе Хауз».
Сервіси: Поява та агресивне просування російських IT-сервісів і сервісів таксі (наприклад, Yandex.Taxi почав підготовку до заходу саме тоді).

4. Телекомунікації
МТС (нині Vodafone Україна): Російський капітал повністю домінував у цьому сегменті. У 2010-2013 роках компанія була одним із найбільших інвесторів та платників податків, тісно афілійованим з російським менеджментом.

5. Медіа та девелопмент
Російські девелопери (наприклад, Павло Фукс та компанія Mos City Group) активно заходили на ринок нерухомості Києва.
Посилився вплив у медіасфері через придбання часток у телеканалах та видавництвах (наприклад, активність групи «UAM», де простежувалися зв'язки з російським капіталом).
Чому це важливо? Експансія відбувалася під гаслами «економічної інтеграції», але фактично створювала важелі тиску на Україну. Після Революції Гідності та початку агресії РФ у 2014 році багато з цих компаній або потрапили під санкції, або розпочали процес виходу з ринку (продаж активів, зміна назв).
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31.12.2025 21:20 Відповісти

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