Транспортна допомога: десять автобусів зі Львова вирушають до Одеси
Львів передає Одесі десять автобусів для підтримки міського транспорту в умовах складної ситуації з енергопостачанням. Машини тимчасово залучать до перевезення пасажирів у південному місті.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це міський голова Львова Андрій Садовий написав у своєму Tелеграмі.
Рішення після розмови з урядом
За словами мера Львова, рішення про передачу транспорту ухвалили після спілкування з віцепрем’єр-міністром Олексієм Кулебою. Він підкреслив, що ситуація в Одесі залишається складною, тому місто потребує додаткової підтримки.
"Львів’яни люблять Одесу, але слів недостатньо. Десять львівських автобусів виїжджають до Одеси й до кінця завтрашнього дня будуть на місці", — зазначив Садовий.
Львів’ян просять поставитися з розумінням
Садовий перепросив мешканців Львова за можливе збільшення інтервалів руху автобусів у місті та попросив із терпінням поставитися до тимчасових незручностей.
Нагадаємо, після масованих ударів РФ по об’єктах енергетичної інфраструктури в середині грудня в Одесі було тимчасово зупинено рух трамваїв і тролейбусів. Наразі місто також застосовує аварійні відключення електроенергії через навантаження на енергосистему.
- Нагадаємо, 31 грудня росіяни знову вдарили по енергетиці Одещини - атакували атакували енергообʼєкти ДТЕК.
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Ось основні російські структури та сектори, які активно заходили або закріплювалися в Україні у цей період:
1. Банківський сектор (Фінансова експансія)
Це був найпомітніший напрямок. Російські державні банки масово скуповували активи та нарощували частку ринку:
«Внєшекономбанк» (ВЕБ): У 2009-2010 роках остаточно закріпив контроль над Промінвестбанком, одним із найбільших кредиторів української промисловості.
«ВТБ Банк»: Активно нарощував присутність, поглинаючи дрібніші структури та кредитуючи державні підприємства.
«Сбербанк Росії»: У цей період провів масштабний ребрендинг та агресивне розширення мережі відділень по всій Україні.
«Альфа-Груп» (Михайло Фрідман): Хоча банк працював давно, саме в цей час він значно посилив вплив через придбання активів та участь у телекомунікаційному секторі.
2. Енергетика та промисловість
«Роснефть»: У 2012-2013 роках компанія через поглинання ТНК-BP отримала контроль над Лисичанським НПЗ (одним із найбільших в Україні) та широкою мережею АЗС.
Група «VS Energy» (Олександр Бабаков та ін.): Хоча вони зайшли раніше, саме при Януковичі вони консолідували контроль над значною частиною українських обленерго (Київобленерго, Рівнеобленерго тощо).
«Русал» (Олег Дерипаска): Утримував та модернізував контроль над Миколаївським глиноземним заводом.
3. Рітейл та сфера послуг
У 2010-2013 роках на український ринок масово виходили російські торговельні мережі та бренди одягу:
Одяг та взуття: Мережі Gloria Jeans, O'Stin, Sportmaster, Centro та Kari відкрили сотні магазинів у ТРЦ по всій країні.
Ресторанний бізнес: Захід великих мереж на кшталт «Якіторія», «Танукі», а також розширення мережі «Кофе Хауз».
Сервіси: Поява та агресивне просування російських IT-сервісів і сервісів таксі (наприклад, Yandex.Taxi почав підготовку до заходу саме тоді).
4. Телекомунікації
МТС (нині Vodafone Україна): Російський капітал повністю домінував у цьому сегменті. У 2010-2013 роках компанія була одним із найбільших інвесторів та платників податків, тісно афілійованим з російським менеджментом.
5. Медіа та девелопмент
Російські девелопери (наприклад, Павло Фукс та компанія Mos City Group) активно заходили на ринок нерухомості Києва.
Посилився вплив у медіасфері через придбання часток у телеканалах та видавництвах (наприклад, активність групи «UAM», де простежувалися зв'язки з російським капіталом).
Чому це важливо? Експансія відбувалася під гаслами «економічної інтеграції», але фактично створювала важелі тиску на Україну. Після Революції Гідності та початку агресії РФ у 2014 році багато з цих компаній або потрапили під санкції, або розпочали процес виходу з ринку (продаж активів, зміна назв).