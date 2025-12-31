Транспортна допомога: десять автобусів зі Львова вирушають до Одеси

Львів передає Одесі десять автобусів для підтримки міського транспорту в умовах складної ситуації з енергопостачанням. Машини тимчасово залучать до перевезення пасажирів у південному місті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це міський голова Львова Андрій Садовий написав у своєму Tелеграмі.

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Рішення після розмови з урядом

За словами мера Львова, рішення про передачу транспорту ухвалили після спілкування з віцепрем’єр-міністром Олексієм Кулебою. Він підкреслив, що ситуація в Одесі залишається складною, тому місто потребує додаткової підтримки.

"Львів’яни люблять Одесу, але слів недостатньо. Десять львівських автобусів виїжджають до Одеси й до кінця завтрашнього дня будуть на місці", — зазначив Садовий.

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Львів’ян просять поставитися з розумінням

Садовий перепросив мешканців Львова за можливе збільшення інтервалів руху автобусів у місті та попросив із терпінням поставитися до тимчасових незручностей.

Нагадаємо, після масованих ударів РФ по об’єктах енергетичної інфраструктури в середині грудня в Одесі було тимчасово зупинено рух трамваїв і тролейбусів. Наразі місто також застосовує аварійні відключення електроенергії через навантаження на енергосистему.

Нагадаємо, 31 грудня росіяни знову вдарили по енергетиці Одещини - атакували атакували енергообʼєкти ДТЕК.

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