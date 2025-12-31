Враг атаковал энергообъекты в нескольких областях, обесточена значительная часть потребителей Донецкой области, - Минэнерго
Враг атаковал дронами энергообъекты в нескольких регионах Украины. В результате атак значительная часть потребителей осталась без электричества в Донецкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.
Как отмечается, также зафиксированы новые отключения электроэнергии в Запорожской и Харьковской областях. Восстановление электроснабжения началось там, где позволяет ситуация с безопасностью.
Атака на Одесскую область
"С ночи продолжается атака на Одесскую область. Из-за вражеских ударов без электроснабжения остались более 170 тысяч потребителей. Аварийно-восстановительные работы продолжаются, энергетики прилагают максимальные усилия для скорейшего возвращения света", - говорится в сообщении.
Ситуация в Киевской области
В Киевской области в результате массированной ракетно-дроновой атаки 27 декабря без электроснабжения остаются около 1000 потребителей в Броварском районе. В то же время энергетики уже вернули свет для более 9 тысяч жителей области. Восстановительные работы ведутся круглосуточно.
Из-за неблагоприятных погодных условий полностью или частично обесточены 43 населенных пункта в Хмельницкой и Тернопольской областях. Ремонтные бригады облэнерго работают над восстановлением поврежденных линий.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
бо, у києві місцями о 23:00 вимикають, за графіком.
я ж хочу гундосика послухати та зневіритися остаточно, набухавшись до зелених соплів!