Враг атаковал энергообъекты в нескольких областях, обесточена значительная часть потребителей Донецкой области, - Минэнерго

Враг атаковал дронами энергообъекты в нескольких регионах Украины. В результате атак значительная часть потребителей осталась без электричества в Донецкой области.

Минэнерго

Как отмечается, также зафиксированы новые отключения электроэнергии в Запорожской и Харьковской областях. Восстановление электроснабжения началось там, где позволяет ситуация с безопасностью.

Атака на Одесскую область

"С ночи продолжается атака на Одесскую область. Из-за вражеских ударов без электроснабжения остались более 170 тысяч потребителей. Аварийно-восстановительные работы продолжаются, энергетики прилагают максимальные усилия для скорейшего возвращения света", - говорится в сообщении.

Ситуация в Киевской области

В Киевской области в результате массированной ракетно-дроновой атаки 27 декабря без электроснабжения остаются около 1000 потребителей в Броварском районе. В то же время энергетики уже вернули свет для более 9 тысяч жителей области. Восстановительные работы ведутся круглосуточно.

Из-за неблагоприятных погодных условий полностью или частично обесточены 43 населенных пункта в Хмельницкой и Тернопольской областях. Ремонтные бригады облэнерго работают над восстановлением поврежденных линий.

