Ворог атакував енергооб’єкти у кількох областях, знеструмлено значну частину споживачів Донеччини, - Міненерго

Ворог атакував дронами енергооб’єкти у кількох регіонах України. Внаслідок атак значна частина споживачів знеструмлена у Донецькій області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Як зазначається, також зафіксовані нові знеструмлення у Запорізькій та Харківській областях. Відновлення електропостачання розпочалося там, де дозволяє безпекова ситуація.

Атака на Одещину

"Від ночі триває атака на Одеську область. Через ворожі удари без електропостачання залишилися понад 170 тисяч споживачів. Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики докладають максимальних зусиль для якнайшвидшого повернення світла", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія атакувала два енергооб’єкти ДТЕК, на відновлення потрібен час. ФОТО

Ситуація на Київщині

На Київщині внаслідок масованої ракетно-дронової атаки 27 грудня без електропостачання залишаються близько 1000 споживачів у Броварському районі. Водночас енергетики вже повернули світло для понад 9 тисяч мешканців області. Відновлювальні роботи ведуться цілодобово.

Через несприятливі погодні умови повністю або частково знеструмлені 43 населені пункти у Хмельницькій та Тернопільській областях. Ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням пошкоджених ліній.

Також читайте: Вишгород повністю заживлено, у частині Київщини все ще екстрені відключення, - ОВА