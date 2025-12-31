Вишгород повністю заживлено, у частині Київщини все ще екстрені відключення, - ОВА
Фахівці продовжують ліквідовувати наслідки ворожих атак на Київщину. Відновили теплопостачання у постраждалих громадах Обухівського району.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Микола Калашник, інформує Цензор.НЕТ.
Ситуація з електропостачанням
За даними ОВА, наразі повністю заживлено Вишгород: всі люди вже зі світлом після майже 100 годин боротьби з темрявою.
"Дякую енергетикам, рятувальникам і комунальникам, які працювали вдень і вночі, щоб якомога швидше повернути світло й тепло в оселі людей. Окрема подяка мешканцям громад - за витримку, єдність і взаємодопомогу", - наголошує очільник області.
Упродовж тижня аварійні бригади енергетиків відновили електропостачання для 356 500 родин у 46 населених пунктах Київської області, які постраждали внаслідок російських атак.
У частині області досі екстрені відключення
Водночас, відновлювальні роботи тривають у районах, де пошкодження були найбільш складними. На лівобережжі регіону тимчасово діють екстрені відключення. Уся критична інфраструктура заживлена, у наявності водовідведення, водопостачання, теплоносій, працюють пункти незламності.
"Робимо все можливе, щоб у кожній оселі Київщини було світло", - резюмує Калашник.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що понад 9 тис. родин у Вишгороді четверту добу залишаються без світла: відновлювальні роботи тривають безперервно.
- Напередодні ввечері стало відомо, що енергетики розпочали підключення мереж у Вишгородській громаді.
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