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Новини Атака безпілотників на Київщину
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Понад 9 тис. родин у Вишгороді четверту добу залишаються без світла: відновлювальні роботи тривають безперервно. ФОТОрепортаж

У Вишгороді Київської області близько 9 тисяч родин залишаються без електропостачання вже четверту добу після масованої російської атаки 27 грудня.

Про це повідомили в ДТЕК, Київській ОВА та ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

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У Вишгороді понад 9 тисяч родин четверту добу без світла

У Вишгороді понад 9 тисяч родин четверту добу без світла

У ніч проти 27 грудня російські війська здійснили масовану атаку на Київ та Київську область, унаслідок чого було пошкоджено енергетичну інфраструктуру регіону. Найскладніша ситуація зі світлом залишається у Вишгородському, Бориспільському та Броварському районах.

За даними ДТЕК, у Вишгороді без електропостачання перебувають понад 9 тисяч споживачів. Компанія зазначає, що наразі відсутня технічна можливість підключення за резервними схемами. Відновлювальні роботи тривають безперервно, однак потребують додаткового часу.

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вишгород
вишгород

У Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що в місті працюють "Пункти незламності". Загалом розгорнуто два стаціонарні пункти, шість - від підрозділів ДСНС та п’ять - за участі Товариства Червоного Хреста України.

У ДСНС уточнили, що станом на ранок 30 грудня у Вишгороді розгорнуто 11 наметів і залучено 14 генераторів, які забезпечують роботу систем теплопостачання у 22 багатоповерхових будинках. У Бориспільському та Броварському районах тимчасово діють екстрені відключення, в інших районах області - стабілізаційні графіки.

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Що передувало?

  • У ніч на 27 грудня ворог застосував ракети та десятки (до ~500) дронів, включно з ударними БпЛА та крилатими й балістичними ракетами. Основними цілями були енергетична та цивільна інфраструктура столиці та інших регіонів.
  • Протягом ночі у Києві та області лунали потужні вибухи, виникли пожежі. Системи ППО працювали всю ніч. Внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру, виникли проблеми з електрикою та опаленням.
  • За останніми даними відомо про одного загиблого та 30 постраждалих у Києві, серед яких двоє дітей.
  • По області зафіксовані ураження близько десятка цивільних обʼєктів.

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Київська область (4707) обстріл (35110) Вишгород (87) відключення світла (1721) Вишгородський район (89)
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Топ коментарі
+4
Моді і Трамп,разом з ООН, за убивства прутіним Українців, не зхвильовані!!??
Вони за ЖИТТЯ ****** стурбовані???
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30.12.2025 11:25 Відповісти
+3
Московити давно заслужили на нелюдські
умови життя ,
які вони нам постійно надають !!
Зе боїться чіпати кацапів за живе , бо Трамп
буде не задоволений такими нашими діями ,
адже ми маємо повне моральне право вести себе так ,
як вони поводяться з нами !!
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30.12.2025 11:16 Відповісти
+2
В Одесі по 7 діб люди в 25 поверхівках сиділи без світла, без опалення, без води, без лифта. Потрібно вводити державні адміністрації в енергетиці! Приватні компанії не справляються з усуванням наслідків ракетних ударів!
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30.12.2025 11:08 Відповісти

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