Понад 9 тис. родин у Вишгороді четверту добу залишаються без світла: відновлювальні роботи тривають безперервно. ФОТОрепортаж

У Вишгороді Київської області близько 9 тисяч родин залишаються без електропостачання вже четверту добу після масованої російської атаки 27 грудня.

Про це повідомили в ДТЕК, Київській ОВА та ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

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У ніч проти 27 грудня російські війська здійснили масовану атаку на Київ та Київську область, унаслідок чого було пошкоджено енергетичну інфраструктуру регіону. Найскладніша ситуація зі світлом залишається у Вишгородському, Бориспільському та Броварському районах.

За даними ДТЕК, у Вишгороді без електропостачання перебувають понад 9 тисяч споживачів. Компанія зазначає, що наразі відсутня технічна можливість підключення за резервними схемами. Відновлювальні роботи тривають безперервно, однак потребують додаткового часу.

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У Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що в місті працюють "Пункти незламності". Загалом розгорнуто два стаціонарні пункти, шість - від підрозділів ДСНС та п’ять - за участі Товариства Червоного Хреста України.

У ДСНС уточнили, що станом на ранок 30 грудня у Вишгороді розгорнуто 11 наметів і залучено 14 генераторів, які забезпечують роботу систем теплопостачання у 22 багатоповерхових будинках. У Бориспільському та Броварському районах тимчасово діють екстрені відключення, в інших районах області - стабілізаційні графіки.

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Що передувало?

У ніч на 27 грудня ворог застосував ракети та десятки (до ~500) дронів, включно з ударними БпЛА та крилатими й балістичними ракетами. Основними цілями були енергетична та цивільна інфраструктура столиці та інших регіонів.

Протягом ночі у Києві та області лунали потужні вибухи, виникли пожежі. Системи ППО працювали всю ніч. Внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру, виникли проблеми з електрикою та опаленням.

За останніми даними відомо про одного загиблого та 30 постраждалих у Києві, серед яких двоє дітей.

По області зафіксовані ураження близько десятка цивільних обʼєктів.

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