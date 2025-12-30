Минулої доби Росія атакувала Херсонщину дронами й артилерією: загинули двоє людей, ще двоє поранені

Упродовж доби російські війська завдавали ударів по населених пунктах Херсонської області, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

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Атаковані населені пункти

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Надіївка, Понятівка, Новорайськ, Антонівка, Придніпровське, Софіївка, Дніпровське, Кізомис, Садове, Молодіжне, Білозерка, Веселе, Іванівка, Козацьке, Новокаїри, Одрадокам'янка, Токарівка, Червоний Маяк та місто Херсон.

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Руйнування

російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 4 приватні будинки. Також окупанти понівечили магазин та приватний автомобіль.

Жертви

2 людини загинули,

2 - дістали поранення, з них - 1 дитина.

Евакуація

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 5 людей. Якщо ви бажаєте виїхати до більш безпечних місць, звертайтеся до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951, пише Прокудін.

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