За прошедшие сутки Россия атаковала Херсонскую область дронами и артиллерией: погибли два человека, еще двое ранены
В течение суток российские войска наносили удары по населенным пунктам Херсонской области, в результате чего есть погибшие и раненые.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
Атакованные населенные пункты
За прошедшие сутки под вражеским дронным террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Надиевка, Понятовка, Новорайск, Антоновка, Приднепровское, Софиевка, Днепровское, Кизомыс, Садовое, Молодежное, Белозерка, Веселое, Ивановка, Казацкое, Новокаиры, Отрадокаменка, Токаровка, Червоный Маяк и город Херсон.
Разрушения
Российские военные наносили удары по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 4 частных дома. Также оккупанты разгромили магазин и частный автомобиль.
Жертвы
- 2 человека погибли,
- 2 получили ранения, из них 1 ребенок.
Эвакуация
Вчера из освобожденных громад региона эвакуировали 5 человек. Если вы хотите уехать в более безопасные места, обращайтесь в областной контакт-центр: 0800 101 102 и 0800 330 951, написал Прокудин.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ШИКАРНИЙ СВІТ вибудовався буквально за рік з приходом рижого кретина