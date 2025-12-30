За прошедшие сутки Россия атаковала Херсонскую область дронами и артиллерией: погибли два человека, еще двое ранены

В течение суток российские войска наносили удары по населенным пунктам Херсонской области, в результате чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Атакованные населенные пункты

За прошедшие сутки под вражеским дронным террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Надиевка, Понятовка, Новорайск, Антоновка, Приднепровское, Софиевка, Днепровское, Кизомыс, Садовое, Молодежное, Белозерка, Веселое, Ивановка, Казацкое, Новокаиры, Отрадокаменка, Токаровка, Червоный Маяк и город Херсон.

Разрушения

Российские военные наносили удары по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 4 частных дома. Также оккупанты разгромили магазин и частный автомобиль.

Жертвы

2 человека погибли,

2 получили ранения, из них 1 ребенок.

Эвакуация

Вчера из освобожденных громад региона эвакуировали 5 человек. Если вы хотите уехать в более безопасные места, обращайтесь в областной контакт-центр: 0800 101 102 и 0800 330 951, написал Прокудин.

