Девять человек ранены в результате атак на Херсонщину: россияне били по критической и социальной инфраструктуре
В течение суток российские войска наносили удары по населенным пунктам Херсонской области, в результате чего есть раненые.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
Атакованные населенные пункты
Так, за минувшие сутки оккупанты атаковали область дронами, артиллерией и авиацией.
Под вражеским обстрелом находились Антоновка, Зимник, Приднепровское, Садовое, Молодежное, Ивановка, Никольское, Белозерка, Велетенское, Днепровское, Кизомыс, Новодмитровка, Ромашково, Янтарное, Степановка, Берислав, Отрадокаменка, Новоалександровка, Золотая Балка, Михайловка, Милово, Веселое и город Херсон.
Раненые и повреждения
"Из-за российской агрессии 9 человек получили ранения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; по жилым кварталам населенных пунктов области - в частности, повредили:
- 6 многоэтажек;
- 27 частных домов.
Также оккупанты повредили газопровод, хозяйственную постройку и частные гараж и автомобили.
Кроме того, вчера из освобожденных громад региона эвакуировали 9 человек.
