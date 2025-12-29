Девять человек ранены в результате атак на Херсонщину: россияне били по критической и социальной инфраструктуре

В течение суток российские войска наносили удары по населенным пунктам Херсонской области, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Атакованные населенные пункты

Так, за минувшие сутки оккупанты атаковали область дронами, артиллерией и авиацией.

Под вражеским обстрелом находились Антоновка, Зимник, Приднепровское, Садовое, Молодежное, Ивановка, Никольское, Белозерка, Велетенское, Днепровское, Кизомыс, Новодмитровка, Ромашково, Янтарное, Степановка, Берислав, Отрадокаменка, Новоалександровка, Золотая Балка, Михайловка, Милово, Веселое и город Херсон.

Раненые и повреждения

"Из-за российской агрессии 9 человек получили ранения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; по жилым кварталам населенных пунктов области - в частности, повредили:

6 многоэтажек;

27 частных домов.

Также оккупанты повредили газопровод, хозяйственную постройку и частные гараж и автомобили.

Кроме того, вчера из освобожденных громад региона эвакуировали 9 человек.