Дев’ять людей поранено внаслідок атак на Херсонщину: росіяни били по критичній та соціальній інфраструктурі

Упродовж доби російські війська завдавали ударів по населених пунктах Херсонської області, внаслідок чого є поранені.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

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Атаковані населені пункти

Так, минулої доби окупанти атакували обасть дронами, з артилерії та авіації.

Під ворожим обстрілами перебували Антонівка, Зимівник, Придніпровське, Садове, Молодіжне, Іванівка, Микільське, Білозерка, Велетенське, Дніпровське, Кізомис, Новодмитрівка, Ромашкове, Янтарне, Степанівка, Берислав, Одрадокам'янка, Новоолександрівка, Золота Балка, Михайлівка, Милове, Веселе та місто Херсон.

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Поранені та пошкодження

"Через російську агресію 9 людей дістали поранення", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили:

6 багатоповерхівок;

27 приватних будинків.

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Також окупанти понівечили газогін, господарчу споруду та приватні гараж і автомобілі.

Крім того, вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 9 людей.