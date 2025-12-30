1 337 0
Рашисти атакували балістикою та БпЛА: ППО збила одну ракету та 52 безпілотники. ІНФОГРАФІКА
У ніч на 30 грудня російські окупанти били по Україні БпЛА різних типів та балістичними ракетами.
Про це повідомили у Повітряних силах, передає Цензор.НЕТ.
Чим атакував ворог?
Росіяни випустили дві балістичні ракети Іскандер-М із ТОТ АР Крим та Воронезької обл.
Також окупанти атакували 60 БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Гвардійське, Чауда - ТОТ АР Криму.
Близько 40 із них – "шахеди".
Результат роботи ППО?
Станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено одну балістичну ракету та 52 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання балістичної ракети та 8 ударних БпЛА на 5 локаціях.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль