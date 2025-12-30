Рашисти атакували балістикою та БпЛА: ППО збила одну ракету та 52 безпілотники. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 30 грудня російські окупанти били по Україні БпЛА різних типів та балістичними ракетами.

Про це повідомили у Повітряних силах, передає Цензор.НЕТ.

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Чим атакував ворог?

Росіяни випустили дві балістичні ракети Іскандер-М із ТОТ АР Крим та Воронезької обл.

Також окупанти атакували 60 БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Гвардійське, Чауда - ТОТ АР Криму.

Близько 40 із них – "шахеди".

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Результат роботи ППО?

Станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено одну балістичну ракету та 52 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.



Зафіксовано влучання балістичної ракети та 8 ударних БпЛА на 5 локаціях.

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