"Без американської зброї ми не зможемо перемогти, - Зеленський"

Без американської зброї Україна не зможе перемогти у війні з агресором.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю телеканалу Fox News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

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Що каже Зеленський?

За словами президента, без американської підтримки Сили оборони не зможуть захистити небо. Адже навіть зараз це дуже складно. Тому допомога США у сфері ППО - критично важлива.

Зеленський зауважив, що Росія використовує сотні дронів і ракет, і засобів ППО все одно бракує.

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Також ми використовуємо американську зброю на фронті. Без цього ми не зможемо перемогти", - підсумував він.

Що передувало?

Нагадаємо, 19 грудня Трамп підписав оборонний законопроєкт, який передбачає $800 млн для України.

Однак, за даними ЗМІ, США призупинили постачання певних видів зброї в Україну.

Своєю чергою, Зеленський заявляв, що Україна працює зі США, щоб усе ж таки отримати необхідну кількість систем Patriot.

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