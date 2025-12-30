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Без американської зброї ми не зможемо перемогти, - Зеленський
Без американської зброї Україна не зможе перемогти у війні з агресором.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю телеканалу Fox News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Що каже Зеленський?
За словами президента, без американської підтримки Сили оборони не зможуть захистити небо. Адже навіть зараз це дуже складно. Тому допомога США у сфері ППО - критично важлива.
Зеленський зауважив, що Росія використовує сотні дронів і ракет, і засобів ППО все одно бракує.
Також ми використовуємо американську зброю на фронті. Без цього ми не зможемо перемогти", - підсумував він.
Що передувало?
- Нагадаємо, 19 грудня Трамп підписав оборонний законопроєкт, який передбачає $800 млн для України.
- Однак, за даними ЗМІ, США призупинили постачання певних видів зброї в Україну.
- Своєю чергою, Зеленський заявляв, що Україна працює зі США, щоб усе ж таки отримати необхідну кількість систем Patriot.
Читайте на "Цензор.НЕТ": США і Європа допомагатимуть Україні, якщо Росія не погодиться на мир, - Зеленський
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але чисто нагадаю - німеччина ведучи війну на 2 фронти будучи під бомбами союзників такими що нам і не снилось робила і інновації і масово втілювала в життя те, що до неї ніхто не знав що це таке.
- ФАУ-1 і ФАУ-2 вироблялись в недосягаємих для нас обємах
Це з тобою, і твоєю бандою, ми не зможемо перемогти.