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Новини Допомога Україні від США
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Без американської зброї ми не зможемо перемогти, - Зеленський

Посилення ППО України

Без американської зброї Україна не зможе перемогти у війні з агресором.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю телеканалу Fox News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

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Що каже Зеленський?

За словами президента, без американської підтримки Сили оборони не зможуть захистити небо. Адже навіть зараз це дуже складно. Тому допомога США у сфері ППО - критично важлива.

Зеленський зауважив, що Росія використовує сотні дронів і ракет, і засобів ППО все одно бракує.

Також читайте: Поставки зброї Україні не зменшилися після зміни політики США, - НАТО

Також ми використовуємо американську зброю на фронті. Без цього ми не зможемо перемогти", - підсумував він.

Що передувало?

  • Нагадаємо, 19 грудня Трамп підписав оборонний законопроєкт, який передбачає $800 млн для України.
  • Однак, за даними ЗМІ, США призупинили постачання певних видів зброї в Україну.
  • Своєю чергою, Зеленський заявляв, що Україна працює зі США, щоб усе ж таки отримати необхідну кількість систем Patriot.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США і Європа допомагатимуть Україні, якщо Росія не погодиться на мир, - Зеленський

Автор: 

ППО (4269) допомога (9311) США (26917)
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Топ коментарі
+20
ну якщо ракетами буде завідувати голова комендійного шоу, а комендіанти на всіх посадах то точно ні

але чисто нагадаю - німеччина ведучи війну на 2 фронти будучи під бомбами союзників такими що нам і не снилось робила і інновації і масово втілювала в життя те, що до неї ніхто не знав що це таке.

- ФАУ-1 і ФАУ-2 вироблялись в недосягаємих для нас обємах
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30.12.2025 07:34 Відповісти
+18
У Адіка не було Міндіча з Цукербергом, Чернишовим Умеровим та дЕрьмаком зі Слугами ***** тощо як у Вови. Да і двущечку з Берліну на Москву ни хто не засилав. І яйця по 17 Вермахту не купували.
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30.12.2025 07:47 Відповісти
+15
"Без американської зброї ми не зможемо перемогти, - Зеленський"

Це з тобою, і твоєю бандою, ми не зможемо перемогти.
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30.12.2025 07:44 Відповісти

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