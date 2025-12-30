2 374 47
Без американского оружия мы не сможем победить, - Зеленский
Без американского оружия Украина не сможет победить в войне с агрессором.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу Fox News, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Что говорит Зеленский?
По словам президента, без американской поддержки Силы обороны не смогут защитить небо. Ведь даже сейчас это очень сложно. Поэтому помощь США в сфере ПВО - критически важна.
Зеленский отметил, что Россия использует сотни дронов и ракет, и средств ПВО все равно не хватает.
Также мы используем американское оружие на фронте. Без этого мы не сможем победить", - подытожил он.
Что предшествовало?
- Напомним, 19 декабря Трамп подписал оборонный законопроект, который предусматривает $800 млн для Украины.
- Однако, по данным СМИ, США приостановили поставки определенных видов оружия в Украину.
- В свою очередь, Зеленский заявлял, чтоУкраина работает с США, чтобы все же получить необходимое количество систем Patriot.
Читайте на "Цензор.НЕТ": США и Европа будут помогать Украине, если Россия не согласится на мир, - Зеленский
