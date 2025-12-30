РУС
Новости помощь Украине от США
2 374 47

Без американского оружия мы не сможем победить, - Зеленский

Усиление ПВО Украины

Без американского оружия Украина не сможет победить в войне с агрессором.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу Fox News, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Что говорит Зеленский?

По словам президента, без американской поддержки Силы обороны не смогут защитить небо. Ведь даже сейчас это очень сложно. Поэтому помощь США в сфере ПВО - критически важна.

Зеленский отметил, что Россия использует сотни дронов и ракет, и средств ПВО все равно не хватает.

Также мы используем американское оружие на фронте. Без этого мы не сможем победить", - подытожил он.

Что предшествовало?

  • Напомним, 19 декабря Трамп подписал оборонный законопроект, который предусматривает $800 млн для Украины.
  • Однако, по данным СМИ, США приостановили поставки определенных видов оружия в Украину.
  • В свою очередь, Зеленский заявлял, чтоУкраина работает с США, чтобы все же получить необходимое количество систем Patriot.

ПВО (3333) помощь (8285) США (28800)
Топ комментарии
+13
ну якщо ракетами буде завідувати голова комендійного шоу, а комендіанти на всіх посадах то точно ні

але чисто нагадаю - німеччина ведучи війну на 2 фронти будучи під бомбами союзників такими що нам і не снилось робила і інновації і масово втілювала в життя те, що до неї ніхто не знав що це таке.

- ФАУ-1 і ФАУ-2 вироблялись в недосягаємих для нас обємах
показать весь комментарий
30.12.2025 07:34 Ответить
+12
У Адіка не було Міндіча з Цукербергом, Чернишовим Умеровим та дЕрьмаком зі Слугами ***** тощо як у Вови. Да і двущечку з Берліну на Москву ни хто не засилав. І яйця по 17 Вермахту не купували.
показать весь комментарий
30.12.2025 07:47 Ответить
+11
"Без американської зброї ми не зможемо перемогти, - Зеленський"

Це з тобою, і твоєю бандою, ми не зможемо перемогти.
показать весь комментарий
30.12.2025 07:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
А америка не дає
показать весь комментарий
30.12.2025 07:32 Ответить
зможемо перемогти, було б бажання
показать весь комментарий
30.12.2025 08:37 Ответить
Якщо хоч Європа допомагатиме - можливо.
Звісно, все одно переможемо, але без західної допомоги доведеться вести партизанську війну.
показать весь комментарий
30.12.2025 08:53 Ответить
Допомога Заходу не припиниться, бо ми захищаємо Європу від ядерного маніяка.
показать весь комментарий
30.12.2025 09:11 Ответить
Ядерный маньяк Европу может через Украину транзитом заядренить! На худой конец, Европа вам скажет - "Мы вас об этом не просили".
показать весь комментарий
30.12.2025 09:21 Ответить
Толкова години война. Вече и ние, хората изпитваме трудности с подкрепата към вашата страна и подръжката на вашите сънародници емигрирали при нас. И насреща какво- Златни тоалетни и кражби. И честно казано този лозунг,че ни пазите от нападение е измислен от политиците и никой не го вярва. Аз редовно следя от пресата за развоя на войната и ме боли единствено за почернените майки от двете страни,защото мъката е огромна,за сираците и вдовиците.
показать весь комментарий
30.12.2025 09:25 Ответить
ну якщо ракетами буде завідувати голова комендійного шоу, а комендіанти на всіх посадах то точно ні

але чисто нагадаю - німеччина ведучи війну на 2 фронти будучи під бомбами союзників такими що нам і не снилось робила і інновації і масово втілювала в життя те, що до неї ніхто не знав що це таке.

- ФАУ-1 і ФАУ-2 вироблялись в недосягаємих для нас обємах
показать весь комментарий
30.12.2025 07:34 Ответить
У Адіка не було Міндіча з Цукербергом, Чернишовим Умеровим та дЕрьмаком зі Слугами ***** тощо як у Вови. Да і двущечку з Берліну на Москву ни хто не засилав. І яйця по 17 Вермахту не купували.
показать весь комментарий
30.12.2025 07:47 Ответить
Отож, смертну кару треба повертати. За держзраду та морадерство. З конфіскаціями у родичів, друзів, пов'язаних.

У Адіка за таке - або смертний вирок, або концтабір був.
показать весь комментарий
30.12.2025 08:44 Ответить
Німеччина сотні років була центром світової науки. Після другої світової усі цінні німецькі фахівці, технології та обладнання були вивезені в США та срср. Без тих фахівців не було б ні ядерної зброї, ні космічних польотів, принаймні, ще дуже довго.
Я так розумію, ви фахівець світового рівня з ракетобудування.
показать весь комментарий
30.12.2025 08:03 Ответить
"Адік" перед війною створив нестерпні умови для фізиків-євреїв (Енштейн, але не тільки), через що не встиг з ядерною зброєю.
показать весь комментарий
30.12.2025 08:56 Ответить
Вони навіть підводні човни та літаки штампували як пиріжки.
Даремно не застосовуємо смертну кару до "міндічів", ох даремно...
показать весь комментарий
30.12.2025 08:34 Ответить
))) вище практично теж саме написала))
показать весь комментарий
30.12.2025 08:45 Ответить
Тоді, як заповідав Трамп, доведеться воювати і вмирати.
показать весь комментарий
30.12.2025 07:35 Ответить
А якже авганці(банда терористів) перемогли американців... ? Що ті тікали, мало не згубивши штани... ? Працювати треба... дурнику...
показать весь комментарий
30.12.2025 07:35 Ответить
Залежність України в озбоєнні вже давно не є критичною... Багато військових експертів про це говорять вже пів року... зелена приблуда нас намагається - переконати... ? бо його яйця затиснуті в ФБР...?
показать весь комментарий
30.12.2025 07:42 Ответить
Його яйця затиснуті між ФБР і ФСБ.
показать весь комментарий
30.12.2025 07:46 Ответить
Балістику чим будемо збивати окрім пєтріота і якщо самп-т не доказав своєї ефективності? Які ракети будемо навішувати на західні винищувачи якщо дозвіл на реекспорт навіть на сраний сайвіндер дає США. Які пакети загружати в HIMARS,якщо США забороняє використовувати від МАРС та Ченмуу?

"Незалежність" (залежність від Китая та ЕС) тільки по дронам і частково артилерії з бронетехнікою.
показать весь комментарий
30.12.2025 07:57 Ответить
Афганцы американцев победили?) ну-ну..
показать весь комментарий
30.12.2025 08:21 Ответить
Ті ж афганці перемогли й радянську армію, а ще раніше в'єтнамці перемогли американців.
показать весь комментарий
30.12.2025 08:58 Ответить
Як раз для Фоксів так і треба казать. Американці народ простий, скажешь йому - у нас є зброя, перестануть давать взагалі. Ну сам же сказав.
показать весь комментарий
30.12.2025 07:38 Ответить
Як що це так то тоді чомк ти, ****, з травня 2019 року розбройював ЗСУ та разом з міндічами та цукерманами продовжуєш це робити зараз?
показать весь комментарий
30.12.2025 07:39 Ответить
Закриття розробок долекобійного озброєння, вилучення клестронів з систем ппо,скорочення військових,відвід військ с займаних позицій,заборона аєророзвідки,і тд і тп, це для тебе дегенерата мала частина того що було зроблено зеленським з 2019 року,якщо більше надати інформації то ти не зрозумієш,бо немає чим тобі розуміти,безмозге ти. Зараз 21 століття,вся інформація є в інтернеті,при бажанні можна знайти,але у тебе дегенерата навіть на це немає розуму.
показать весь комментарий
30.12.2025 08:32 Ответить
Ракетні програми, розмінування, морські катери..перелік безкінечний.

Воно тільки крало й краде.
показать весь комментарий
30.12.2025 08:48 Ответить
Шо, слимачок-хробачок, за роюотодателя абідна да?

https://www.youtube.com/watch?v=DD-tdkrUjyU

https://www.youtube.com/watch?v=s9a2vvSY5KQ

https://www.youtube.com/watch?v=bdRrcWqqRr4

https://eurosolidarity.org/2021/12/17/volodymyr-aryev-v-umovah-zagrozy-vtorgnennya-rosiyi-zsu-realno-zabezpecheni-dyzpalnym-lyshe-na-17/

Тобі цього вистачить, zелений заПадляцький бот 18 лютого 2025 року народження та заробляющий іудіни гроши?
показать весь комментарий
30.12.2025 08:47 Ответить
"Без американської зброї ми не зможемо перемогти, - Зеленський"

Це з тобою, і твоєю бандою, ми не зможемо перемогти.
показать весь комментарий
30.12.2025 07:44 Ответить
викладіть будь-ласка весь список банди ?
показать весь комментарий
30.12.2025 07:52 Ответить
Ви прикалуєтесь? )))
показать весь комментарий
30.12.2025 08:07 Ответить
для НАБУ
показать весь комментарий
30.12.2025 08:14 Ответить
Може вони хай і самі попрацюють? Вони за зе непогані гроші заробляють.
показать весь комментарий
30.12.2025 08:33 Ответить
Всі кого притягнуло з собою до влади зелене *****, 100 відсотків.
показать весь комментарий
30.12.2025 08:10 Ответить
Так называемый офис президента, и некое ОПГ"слуги народа".
показать весь комментарий
30.12.2025 08:15 Ответить
+ОПЗЖ, котра начебто офіційно заборонена, але депутати чомусь продовжують свою діяльність.
показать весь комментарий
30.12.2025 08:40 Ответить
Тепер кожен ішачий пук буде подаватися і обговорюватись як одкровення - передвиборча агітація
показать весь комментарий
30.12.2025 08:03 Ответить
Кончай вимахуватись - викотюй вже Фламінго
показать весь комментарий
30.12.2025 08:14 Ответить
колеса ще не прикрутили
показать весь комментарий
30.12.2025 08:16 Ответить
Декілька днів тому, ваша маруха тринділа на всю Україну що ми виробляємо більше ніж 60 відсотків озброєнн самостійно..Від чого тоді ти залежиш ,чмо зелене,від того що награбоване тобою під контролем трампа з ******.І ти в інтересах цієї фесебешної зграї знищуєш оіпр України.
показать весь комментарий
30.12.2025 08:16 Ответить
Подать землю отдать полезные ископаемые, набрать кредитов как собака блох, то мнение народа не интересовало. Как и не интересовало стоит ли отправлять двушки в Москву. Когда Фаберже затиснули с одной стороны фбр с другой фсб то хочет все переложить на народ
показать весь комментарий
30.12.2025 08:18 Ответить
Мы, это кто? Ты, Цукерман, Миндич, Юзик и братья Суркисы в Монако?
показать весь комментарий
30.12.2025 08:22 Ответить
А разворовывая американскую финпомощь мы ставим под удар подставки вооружений и все сотрудничество с США
показать весь комментарий
30.12.2025 08:37 Ответить
Не знаю що там на рахунок американської зброї але те що ми з тобою ЗЕблазень і твоїми "міндічами"не зможемо перемогти це 100% гарантія! Не для того тебе руками тупого ЛОХторату ***** вживив в тіло України яке ти і твоя банда розриваєте з середини!
показать весь комментарий
30.12.2025 08:39 Ответить
ти наркоша вже переміг в Курську.так і всю Україну винищиш.геть іудейського блазня !!! пожалійте хоч своїх дітей,діди з того світу сміються над придуркуватими ......навіть слова такого нема.
показать весь комментарий
30.12.2025 08:49 Ответить
свою роби а не кради...
показать весь комментарий
30.12.2025 08:58 Ответить
На четвертому році війги треба вже свою мати. Шо там твій штіллєрман з firepoint? Коли буде наш петріот презентувати?
показать весь комментарий
30.12.2025 09:01 Ответить
 
 