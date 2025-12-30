Без американского оружия мы не сможем победить, - Зеленский

Без американского оружия Украина не сможет победить в войне с агрессором.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу Fox News, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Что говорит Зеленский?

По словам президента, без американской поддержки Силы обороны не смогут защитить небо. Ведь даже сейчас это очень сложно. Поэтому помощь США в сфере ПВО - критически важна.

Зеленский отметил, что Россия использует сотни дронов и ракет, и средств ПВО все равно не хватает.

Также мы используем американское оружие на фронте. Без этого мы не сможем победить", - подытожил он.

Что предшествовало?

Напомним, 19 декабря Трамп подписал оборонный законопроект, который предусматривает $800 млн для Украины.

Однако, по данным СМИ, США приостановили поставки определенных видов оружия в Украину.

В свою очередь, Зеленский заявлял, чтоУкраина работает с США, чтобы все же получить необходимое количество систем Patriot.

