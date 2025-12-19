Поставки оружия Украине не уменьшились после изменения политики США, - НАТО

В НАТО заявили, что объемы поставок вооружения Украине не сократились после изменения политики США в отношении военной помощи с приходом к власти президента Дональда Трампа.

Об этом заявил заместитель командующего программой НАТО по безопасности и обучению для Украины (NSATU) генерал-майор Майк Келлер в комментарии Reuters, передает Цензор.НЕТ.

По словам Келлера, после того как администрация Трампа в январе прекратила бесплатную передачу вооружения Украине, поставки не прекращались. Военная помощь поступает либо в рамках ранее утвержденных пакетов, либо через программу PURL, предусматривающую продажу вооружений.

На вопрос, сократились ли поставки после отказа США от бесплатной помощи, Келлер ответил: "Нет, ничего". Он подчеркнул, что "не было никакой паузы", а поставки начинаются сразу после объявления нового пакета.

По данным Келлера, в 2025 году в рамках программы NSATU Украина получила около 220 тысяч тонн военной помощи. Это примерно 9 тысяч грузовиков, 1800 железнодорожных вагонов и 500 самолетов с оружием, боеприпасами и другими материалами.

Он добавил, что хотя этих объемов "никогда не достаточно", их хватает, чтобы Украина могла продолжать борьбу. Сейчас основной поток помощи проходит через логистический хаб в польском Жешуве, а до конца января второй центр в Румынии должен перейти под командование НАТО.

