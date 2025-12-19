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Новини Допомога Україні від США
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Поставки зброї Україні не зменшилися після зміни політики США, - НАТО

нато

У НАТО заявили, що обсяги постачання озброєння Україні не скоротилися після зміни політики США щодо військової допомоги з приходом до влади президента Дональда Трампа.

Про це заявив заступник командувача програми НАТО з безпеки та навчання для України (NSATU) генерал-майор Майк Келлер у коментарі Reuters, передає Цензор.НЕТ.

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За словами Келлера, після того як адміністрація Трампа у січні припинила безоплатну передачу озброєння Україні, поставки не зупинялися. Військова допомога надходить або в межах раніше затверджених пакетів, або через програму PURL, що передбачає продаж озброєнь.

На запитання, чи скоротилися поставки після відмови США від безоплатної допомоги, Келлер відповів: "Ні, нічого". Він наголосив, що "не було жодної паузи", а постачання починається одразу після оголошення нового пакета.

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За даними Келлера, у 2025 році в межах програми NSATU Україна отримала близько 220 тисяч тонн військової допомоги. Це приблизно 9 тисяч вантажівок, 1800 залізничних вагонів та 500 літаків зі зброєю, боєприпасами й іншими матеріалами.

Він додав, що хоча цих обсягів "ніколи не достатньо", їх вистачає, щоб Україна могла продовжувати боротьбу. Наразі основний потік допомоги проходить через логістичний хаб у польському Жешуві, а до кінця січня другий центр у Румунії має перейти під командування НАТО.

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Автор: 

НАТО (7279) війна в Україні (8652)
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Топ коментарі
+4
Продавати не вам а Європі. Вам зброя достається безкоштовно.
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19.12.2025 17:38 Відповісти
+3
Гаранти Будапешта почали продавати нам зброю - цирк на дроті...
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19.12.2025 17:20 Відповісти
+1
Отримує безкоштовно. А не "Гаранти Будапешта почали продавати нам зброю".
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19.12.2025 17:41 Відповісти

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