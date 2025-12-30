РУС
Рашисты атаковали баллистикой и БПЛА: ПВО сбила одну ракету и 52 беспилотника. ИНФОГРАФИКА

РФ била баллистикой и БПЛА 30 декабря: как отработала ПВО?

В ночь на 30 декабря российские оккупанты наносили по Украине удары БПЛА различных типов и баллистическими ракетами.

Об этом сообщили в Воздушных силах, передает Цензор.НЕТ.

Чем атаковал враг?

Россияне выпустили две баллистические ракеты Искандер-М из ВОТ АР Крым и Воронежской обл.

Также оккупанты атаковали 60 БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов из направлений: Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское, Чауда – ВОТ АР Крыма.

Около 40 из них – "шахеды".

Результат работы ПВО?

По состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбита/подавлена одна баллистическая ракета и 52 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 8 ударных БПЛА в 5 локациях.

