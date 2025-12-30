Рашисты атаковали баллистикой и БПЛА: ПВО сбила одну ракету и 52 беспилотника. ИНФОГРАФИКА
В ночь на 30 декабря российские оккупанты наносили по Украине удары БПЛА различных типов и баллистическими ракетами.
Об этом сообщили в Воздушных силах, передает Цензор.НЕТ.
Чем атаковал враг?
Россияне выпустили две баллистические ракеты Искандер-М из ВОТ АР Крым и Воронежской обл.
Также оккупанты атаковали 60 БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов из направлений: Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское, Чауда – ВОТ АР Крыма.
Около 40 из них – "шахеды".
Результат работы ПВО?
По состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбита/подавлена одна баллистическая ракета и 52 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 8 ударных БПЛА в 5 локациях.
