Более 9 тыс. семей в Вышгороде четвертые сутки остаются без света: восстановительные работы продолжаются непрерывно. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Вышгороде Киевской области около 9 тысяч семей остаются без электроснабжения уже четвертые сутки после массированной российской атаки 27 декабря.

Об этом сообщили в ДТЭК, Киевской ОГА и ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

В ночь на 27 декабря российские войска осуществили массированную атаку на Киев и Киевскую область, в результате чего была повреждена энергетическая инфраструктура региона. Самая сложная ситуация со светом остается в Вышгородском, Бориспольском и Броварском районах.

По данным ДТЭК, в Вышгороде без электроснабжения находятся более 9 тысяч потребителей. Компания отмечает, что в настоящее время отсутствует техническая возможность подключения по резервным схемам. Восстановительные работы продолжаются непрерывно, однако требуют дополнительного времени.

вышгород
вышгород

В Киевской областной военной администрации сообщили, что в городе работают "Пункты несокрушимости". Всего развернуто два стационарных пункта, шесть - от подразделений ГСЧС и пять - при участии Общества Красного Креста Украины.

В ГСЧС уточнили, что по состоянию на утро 30 декабря в Вышгороде развернуто 11 палаток и задействовано 14 генераторов, которые обеспечивают работу систем теплоснабжения в 22 многоэтажных домах. В Бориспольском и Броварском районах временно действуют экстренные отключения, в других районах области - стабилизационные графики.

Что предшествовало?

  • В ночь на 27 декабря враг применил ракеты и десятки (до ~500) дронов, включая ударные БПЛА и крылатые и баллистические ракеты. Основными целями были энергетическая и гражданская инфраструктура столицы и других регионов.
  • В течение ночи в Киеве и области раздавались мощные взрывы, возникли пожары. Системы ПВО работали всю ночь. В результате обстрела повреждены жилые дома, инфраструктура, возникли проблемы с электричеством и отоплением.
  • По последним данным, известно об одном погибшем и 30 пострадавших в Киеве, среди которых двое детей.
  • По области зафиксированы поражения около десятка гражданских объектов.

