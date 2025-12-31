Вышгород полностью подключен, в части Киевской области все еще продолжаются экстренные отключения, - ОВА

Специалисты продолжают ликвидировать последствия вражеских атак на Киевскую область. Восстановили теплоснабжение в пострадавших громадах Обуховского района.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Киевской ОГА Николай Калашник, информирует Цензор.НЕТ.

Ситуация с электроснабжением

По данным ОГА, на данный момент полностью восстановлен Вишгород: все люди уже со светом после почти 100 часов борьбы с темнотой.

"Спасибо энергетикам, спасателям и коммунальщикам, которые работали днем и ночью, чтобы как можно быстрее вернуть свет и тепло в дома людей. Отдельная благодарность жителям громад - за выдержку, единство и взаимопомощь", - отмечает глава области.

В течение недели аварийные бригады энергетиков восстановили электроснабжение для 356 500 семей в 46 населенных пунктах Киевской области, пострадавших в результате российских атак.

В части области до сих пор действуют экстренные отключения

В то же время восстановительные работы продолжаются в районах, где повреждения были наиболее сложными. На левобережье региона временно действуют экстренные отключения. Вся критическая инфраструктура восстановлена, в наличии водоотведение, водоснабжение, теплоноситель, работают пункты несокрушимости.

"Делаем все возможное, чтобы в каждом доме Киевской области был свет", - резюмирует Калашник.

Что предшествовало?