Вышгород полностью подключен, в части Киевской области все еще продолжаются экстренные отключения, - ОВА

свет дали в Вышгороде

Специалисты продолжают ликвидировать последствия вражеских атак на Киевскую область. Восстановили теплоснабжение в пострадавших громадах Обуховского района.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Киевской ОГА Николай Калашник, информирует Цензор.НЕТ.

Ситуация с электроснабжением

По данным ОГА, на данный момент полностью восстановлен Вишгород: все люди уже со светом после почти 100 часов борьбы с темнотой.

"Спасибо энергетикам, спасателям и коммунальщикам, которые работали днем и ночью, чтобы как можно быстрее вернуть свет и тепло в дома людей. Отдельная благодарность жителям громад - за выдержку, единство и взаимопомощь", - отмечает глава области.

Читайте также: Из-за масштабов разрушений еще нет возможности вернуться к графикам отключений на левобережье Киева, части Киевской и Одесской областей, - Минэнерго

В течение недели аварийные бригады энергетиков восстановили электроснабжение для 356 500 семей в 46 населенных пунктах Киевской области, пострадавших в результате российских атак.

В части области до сих пор действуют экстренные отключения

В то же время восстановительные работы продолжаются в районах, где повреждения были наиболее сложными. На левобережье региона временно действуют экстренные отключения. Вся критическая инфраструктура восстановлена, в наличии водоотведение, водоснабжение, теплоноситель, работают пункты несокрушимости.

"Делаем все возможное, чтобы в каждом доме Киевской области был свет", - резюмирует Калашник.

Читайте также: ДТЭК о ситуации со светом в Киевской области: в Бориспольском и Броварском районах экстренные отключения

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что более 9 тыс. семей в Вышгороде четвертые сутки остаются без света: восстановительные работы продолжаются непрерывно.
  • Накануне вечером стало известно, что энергетики начали подключение сетей в Вышгородской громаде.

Ой, і шо сі сталось? Київ, лівий берег 4 доба - нема опалення. Взагалі. Зовсім. Кішки, оби дві, у ковдри замотались. І ридають. Грію квартиру газом.
31.12.2025 07:43 Ответить
И где это нет отопления на левом берегу?
31.12.2025 08:00 Ответить
Кацапомовне, Дарницький район. Тростянецька.

Що ще?
31.12.2025 08:03 Ответить
Співчуваю вам.
В Вишгороді було так само, у чималій кількості будинків, хоч у декого опалення мінімальне було.

А в ЖК Ярославичі, у них котли стоять у будинку, то в них не було ані опалення, ані електрики.
І газу там немає, бо висотні поверхи.
31.12.2025 09:19 Ответить
 
 