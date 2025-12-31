Вышгород полностью подключен, в части Киевской области все еще продолжаются экстренные отключения, - ОВА
Специалисты продолжают ликвидировать последствия вражеских атак на Киевскую область. Восстановили теплоснабжение в пострадавших громадах Обуховского района.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Киевской ОГА Николай Калашник, информирует Цензор.НЕТ.
Ситуация с электроснабжением
По данным ОГА, на данный момент полностью восстановлен Вишгород: все люди уже со светом после почти 100 часов борьбы с темнотой.
"Спасибо энергетикам, спасателям и коммунальщикам, которые работали днем и ночью, чтобы как можно быстрее вернуть свет и тепло в дома людей. Отдельная благодарность жителям громад - за выдержку, единство и взаимопомощь", - отмечает глава области.
В течение недели аварийные бригады энергетиков восстановили электроснабжение для 356 500 семей в 46 населенных пунктах Киевской области, пострадавших в результате российских атак.
В части области до сих пор действуют экстренные отключения
В то же время восстановительные работы продолжаются в районах, где повреждения были наиболее сложными. На левобережье региона временно действуют экстренные отключения. Вся критическая инфраструктура восстановлена, в наличии водоотведение, водоснабжение, теплоноситель, работают пункты несокрушимости.
"Делаем все возможное, чтобы в каждом доме Киевской области был свет", - резюмирует Калашник.
Что предшествовало?
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Що ще?
В Вишгороді було так само, у чималій кількості будинків, хоч у декого опалення мінімальне було.
А в ЖК Ярославичі, у них котли стоять у будинку, то в них не було ані опалення, ані електрики.
І газу там немає, бо висотні поверхи.