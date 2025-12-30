Энергетики начали подключение сетей в Вышгородской громаде

В Вышгородской громаде Киевской области начинают поэтапное восстановление электроснабжения после вражеского обстрела, из-за которого часть жителей оставалась без света четвертые сутки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении городского головы Вышгорода Алексея Момота.

Восстановление электроснабжения

Жителей громады просят выключить все электроприборы, особенно энергоемкие, и включать их постепенно, чтобы избежать аварий при подаче напряжения.

"Если в земле начнут выходить из строя кабели, то света может не быть до следующего 2027 года. Давайте добросовестно к этому отнесемся", – подчеркнул Момот.

Изначально начало восстановления планировали на 16:00, но его перенесли на 19:00. Работы проводятся поэтапно с учетом технического состояния сетей.

Что предшествовало?

В ночь на 27 декабря враг применил ракеты и десятки (до ~500) дронов, включая ударные БПЛА и крылатые и баллистические ракеты. Основными целями были энергетическая и гражданская инфраструктура столицы и других регионов.

В течение ночи в Киеве и области раздавались мощные взрывы, возникли пожары. Системы ПВО работали всю ночь. В результате обстрела повреждены жилые дома, инфраструктура, возникли проблемы с электричеством и отоплением.

По последним данным, известно об одном погибшем и 30 пострадавших в Киеве, среди которых двое детей.

По области зафиксированы поражения около десятка гражданских объектов.

