РУС
Новости Отключение электроэнергии
В Кабмине обещают адаптировать графики отключений к киевлянам после длительных аварий

отключения,веерные,света,свет

Правительство работает над тем, чтобы жители Киева, которые недавно пережили длительные аварийные отключения электроэнергии, не попадали сразу под плановые графики ограничений.

Об этом заявил вице-премьер по восстановлению Украины Алексей Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По его словам, аварийные отключения в столице завершились, и в Киеве снова действуют графики почасовых отключений.

Кулеба отметил, что сейчас существует проблема отсутствия синхронизации: люди, которые находились без света более восьми часов из-за аварий, могут сразу попадать под плановые ограничения. Министерство работает над тем, чтобы этого избежать.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ДТЭК о ситуации со светом в Киевской области: в Бориспольском и Броварском районах экстренные отключения

Он также напомнил, что во время массированной атаки в ночь на 27 декабря российские войска нанесли удары по киевским ТЭЦ и энергетической инфраструктуре области. Восстановительные работы после таких атак, по словам чиновника, проходят достаточно быстро.

В Киевской области самая сложная ситуация с электричеством в настоящее время фиксируется в Вышгородском районе, где без электроснабжения остаются более 10 тысяч абонентов. Полное восстановление ожидается к вечеру.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На левом берегу Киева до сих пор экстренные отключения, нет возможности вернуться к графикам, - ДТЭК

Киев (26489) Кулеба Алексей (128) отключение света (582)
Сортировать:
хаааа......
тепер лівобережний київ буде показувати сраки правому берегу, котрий буде без світла!

чи що значить: не потрапляли одразу під планові графіки обмежень.
от кончена дебілка свириденка.....
показать весь комментарий
29.12.2025 17:25 Ответить
А чому тільки для Києва? В інших містах також бувають довготривалі "аварійні відключення"...
показать весь комментарий
29.12.2025 17:36 Ответить
 
 