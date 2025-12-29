В Кабмине обещают адаптировать графики отключений к киевлянам после длительных аварий

Правительство работает над тем, чтобы жители Киева, которые недавно пережили длительные аварийные отключения электроэнергии, не попадали сразу под плановые графики ограничений.

Об этом заявил вице-премьер по восстановлению Украины Алексей Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, аварийные отключения в столице завершились, и в Киеве снова действуют графики почасовых отключений.

Кулеба отметил, что сейчас существует проблема отсутствия синхронизации: люди, которые находились без света более восьми часов из-за аварий, могут сразу попадать под плановые ограничения. Министерство работает над тем, чтобы этого избежать.

Он также напомнил, что во время массированной атаки в ночь на 27 декабря российские войска нанесли удары по киевским ТЭЦ и энергетической инфраструктуре области. Восстановительные работы после таких атак, по словам чиновника, проходят достаточно быстро.

В Киевской области самая сложная ситуация с электричеством в настоящее время фиксируется в Вышгородском районе, где без электроснабжения остаются более 10 тысяч абонентов. Полное восстановление ожидается к вечеру.

