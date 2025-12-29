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Новини Відключення електроенергії
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У Кабміні обіцяють адаптувати графіки відключень для киян після тривалих аварій

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Уряд працює над тим, щоб мешканці Києва, які нещодавно пережили тривалі аварійні відключення електроенергії, не потрапляли одразу під планові графіки обмежень.

Про це заявив віцепрем’єр з відновлення України Олексій Кулеба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

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За його словами, аварійні відключення у столиці завершилися, і в Києві знову діють графіки погодинних відключень.

Кулеба зазначив, що наразі існує проблема відсутності синхронізації: люди, які перебували без світла понад вісім годин через аварії, можуть одразу потрапляти під планові обмеження. Міністерство працює над тим, щоб цього уникнути.

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Він також нагадав, що під час масованої атаки в ніч на 27 грудня російські війська завдали ударів по київських ТЕЦ та енергетичній інфраструктурі області. Відновлювальні роботи після таких атак, за словами урядовця, відбуваються досить швидко.

У Київській області найскладніша ситуація зі світлом наразі фіксується у Вишгородському районі, де без електропостачання залишаються понад 10 тисяч абонентів. Повне відновлення очікується до вечора.

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Київ (21098) Кулеба Олексій (336) відключення світла (1721)
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