У Кабміні обіцяють адаптувати графіки відключень для киян після тривалих аварій

Уряд працює над тим, щоб мешканці Києва, які нещодавно пережили тривалі аварійні відключення електроенергії, не потрапляли одразу під планові графіки обмежень.

Про це заявив віцепрем’єр з відновлення України Олексій Кулеба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

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За його словами, аварійні відключення у столиці завершилися, і в Києві знову діють графіки погодинних відключень.

Кулеба зазначив, що наразі існує проблема відсутності синхронізації: люди, які перебували без світла понад вісім годин через аварії, можуть одразу потрапляти під планові обмеження. Міністерство працює над тим, щоб цього уникнути.

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Він також нагадав, що під час масованої атаки в ніч на 27 грудня російські війська завдали ударів по київських ТЕЦ та енергетичній інфраструктурі області. Відновлювальні роботи після таких атак, за словами урядовця, відбуваються досить швидко.

У Київській області найскладніша ситуація зі світлом наразі фіксується у Вишгородському районі, де без електропостачання залишаються понад 10 тисяч абонентів. Повне відновлення очікується до вечора.

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