Енергетики розпочали підключення мереж у Вишгородській громаді
У Вишгородській громаді на Київщині розпочинають поетапне відновлення електропостачання після ворожого обстрілу, через який частина мешканців залишалася без світла четверту добу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві міського голови Вишгорода Олексія Момота.
Відновлення електропостачання
Мешканців громади просять вимкнути всі електроприлади, особливо енергоємні, та включати їх поступово, щоб уникнути аварій під час подачі напруги.
"Якщо в землі почнуть виходити з ладу кабелі, то світла може не бути до наступного 2027 року. Давайте сумлінно до цього поставимося", – наголосив Момот.
Спочатку початок відновлення планували на 16:00, але його перенесли на 19:00. Роботи проводяться поетапно з урахуванням технічного стану мереж.
Що передувало?
- У ніч на 27 грудня ворог застосував ракети та десятки (до ~500) дронів, включно з ударними БпЛА та крилатими й балістичними ракетами. Основними цілями були енергетична та цивільна інфраструктура столиці та інших регіонів.
- Протягом ночі у Києві та області лунали потужні вибухи, виникли пожежі. Системи ППО працювали всю ніч. Внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру, виникли проблеми з електрикою та опаленням.
- За останніми даними відомо про одного загиблого та 30 постраждалих у Києві, серед яких двоє дітей.
- По області зафіксовані ураження близько десятка цивільних обʼєктів.
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