Сім громад України передають майже 40 автобусів для Одеси, - Кулеба

В Одесі через складну ситуацію з електропостачанням, спричинену масованими російськими обстрілами, виникли проблеми з пасажирськими перевезеннями, адже значна частина міського транспорту працює на електроенергії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Міністерства розвитку громад та територій України на офіційній сторінці у Facebook.

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За даними відомства, близько 40% громадського транспорту Одеси є електричним, тому після пошкодження енергетичної інфраструктури місто зіткнулося з дефіцитом транспорту для перевезення пасажирів.

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Допомога громад з інших регіонів

За словами міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби, громади з інших регіонів України надають транспортну підтримку місту.

Йдеться про допомогу з боку Львівської, Кропивницької, Миколаївської, Житомирської, Маріупольської, Вінницької та Білоцерківської громад.

Загалом Одеса отримає понад 36 автобусів. По 10 одиниць транспорту передають Львівська та Кропивницька громади, по п’ять – Миколаївська і Житомирська, по три – Маріупольська та Вінницька. До допомоги також долучилася Білоцерківська громада. Частина автобусів уже вирушила до Одеси, решта прибуде найближчими днями.

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Тимчасове рішення та координація на рівні держави

Міністр наголосив, що транспорт надається на період подолання наслідків складної ситуації з електропостачанням в Одеській області. Він підкреслив, що така взаємодія між громадами відповідає принципам національного проєкту "Пліч-о-пліч: Згуртовані громади".

Наразі до цього проєкту вже долучилися близько 1100 громад, які напряму допомагають одна одній у складних умовах війни, підтримуючи стабільну роботу критичної інфраструктури та повсякденне життя людей.

Раніше міський голова Львова Андрій Садовий повідомив про передачу Одесі десяти автобусів із міської транспортної системи.

Після масованих ударів РФ по об’єктах енергетичної інфраструктури в середині грудня в Одесі було зупинено рух трамваїв і тролейбусів, а в місті досі застосовують аварійні відключення електроенергії.

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