Повідомлено про підозру військовослужбовцям ТЦК, які побили звільненого з полону морпіха Покидька в Одесі, - поліція

Одеські поліцейські встановили військовослужбовців РТЦК та СП, які побили військового, звільненого з полону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій поліції Одеської області.

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Деталі нападу

Про інцидент, який стався на початку грудня на одній із вулиць у Пересипському районі Одеси, до поліції повідомив сам потерпілий. 27-річний військовий, якого в червні цього року було звільнено з полону, розповів про осіб у військовому однострої, що спричинили йому тілесні ушкодження.

"Поліцейські розпочали кримінальне провадження, в межах якого встановили, що до події причетні двоє військовослужбовців Пересипського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, які побили заявника під час конфлікту у ході перевірки військово-облікових документів", - йдеться у повідомленні.

Відповідно до висновку судово-медичної експертизи, потерпілому завдано легких тілесних ушкоджень.

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Що нападникам загрожує?

Дізнавачі територіального підрозділу поліції під процесуальним керівництвом Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону повідомили фігурантам про підозру. Одному – за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України, якою кваліфікується умисне легке тілесне ушкодження. Другому – за ч. 1 ст. 126 ККУ. Йдеться про умисне завдання удару, побоїв або вчинення інших насильницьких дій, які завдали фізичного болю і не спричинили тілесних ушкоджень.

Згідно з санкціями, за ці правопорушення передбачене покарання у вигляді штрафу, громадських або виправних робіт.

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Слідчі дії тривають.