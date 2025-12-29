РУС
Сообщено о подозрении военнослужащим ТЦК, избившим освобожденного из плена морпеха Покидько в Одессе, - полиция

ТЦКшники избили освобожденного из плена морпеха

Одесские полицейские установили военнослужащих РТЦК и СП, которые избили военного, освобожденного из плена.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций полиции Одесской области.

Детали нападения

Об инциденте, который произошел в начале декабря на одной из улиц в Пересыпском районе Одессы, в полицию сообщил сам потерпевший. 27-летний военный, который в июне этого года был освобожден из плена, рассказал о лицах в военной форме, которые нанесли ему телесные повреждения.

"Полицейские начали уголовное производство, в рамках которого установили, что к происшествию причастны двое военнослужащих Пересыпского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, которые избили заявителя во время конфликта в ходе проверки военно-учетных документов", - говорится в сообщении.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, потерпевшему причинены легкие телесные повреждения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военные ТЦК в Одессе избили освобожденного из плена РФ морпеха Романа Покидько: терцентр обещает служебное расследование (обновлено)

Что грозит нападавшим?

Дознаватели территориального подразделения полиции под процессуальным руководством Одесской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона сообщили фигурантам о подозрении. Одному – по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины, которой квалифицируется умышленное легкое телесное повреждение. Второму – по ч. 1 ст. 126 УК. Речь идет об умышленном нанесении удара, побоев или совершении других насильственных действий, которые причинили физическую боль и не повлекли телесных повреждений.

Согласно санкциям, за эти правонарушения предусмотрено наказание в виде штрафа, общественных или исправительных работ.

Читайте также: Трое военных ТЦК, один из которых был в нетрезвом состоянии, избили полицейского в Одессе

Следственные действия продолжаются.

Одесса (8148) Одесская область (4090) пленные (2261) ТЦК (852) Одесский район (412)
Не пройшло і місяця, ви можете ще заочно розстріляти, повісити, для гарантії.
29.12.2025 12:00 Ответить
легких тілесних ушкоджень? а тяжка психологічна травма - це таке? насрать?
29.12.2025 12:02 Ответить
Але на передову їх не відправлять бо вони інваліди.
29.12.2025 12:07 Ответить
Ну давайте їм штраф, то вони кожен день когось лупитимуть. Потім на преміях все повернуть сторицею.
29.12.2025 12:15 Ответить
Як завжди в Україні закон для всіх різний, якби це було скоєно проти ТЦКашників, то по любому тяжкі тілесні і як результат обмеження волі.
А тут гамселили при виконанні службових обов'язків і як завжди - єто другоє.
29.12.2025 12:21 Ответить
Оперативно. Ппотім років 10 будуть розслідувати і закриють справу через сплив строків давності.
29.12.2025 12:28 Ответить
досить вже називати тцкунів військовими бо там з під пікселя мусорські погони стирчать і харі в телевізор не вміщуються, тож відношення до них має бути відповідним, а саме як до озброєного злочинного угрупування, а це дає право захищатися від них у будь який спосіб аж до застосування зброї.
29.12.2025 12:55 Ответить
з таким призвіщем напевно не легко жити
29.12.2025 13:16 Ответить
 
 