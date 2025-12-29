Сообщено о подозрении военнослужащим ТЦК, избившим освобожденного из плена морпеха Покидько в Одессе, - полиция
Одесские полицейские установили военнослужащих РТЦК и СП, которые избили военного, освобожденного из плена.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций полиции Одесской области.
Детали нападения
Об инциденте, который произошел в начале декабря на одной из улиц в Пересыпском районе Одессы, в полицию сообщил сам потерпевший. 27-летний военный, который в июне этого года был освобожден из плена, рассказал о лицах в военной форме, которые нанесли ему телесные повреждения.
"Полицейские начали уголовное производство, в рамках которого установили, что к происшествию причастны двое военнослужащих Пересыпского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, которые избили заявителя во время конфликта в ходе проверки военно-учетных документов", - говорится в сообщении.
Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, потерпевшему причинены легкие телесные повреждения.
Что грозит нападавшим?
Дознаватели территориального подразделения полиции под процессуальным руководством Одесской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона сообщили фигурантам о подозрении. Одному – по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины, которой квалифицируется умышленное легкое телесное повреждение. Второму – по ч. 1 ст. 126 УК. Речь идет об умышленном нанесении удара, побоев или совершении других насильственных действий, которые причинили физическую боль и не повлекли телесных повреждений.
Согласно санкциям, за эти правонарушения предусмотрено наказание в виде штрафа, общественных или исправительных работ.
Следственные действия продолжаются.
А тут гамселили при виконанні службових обов'язків і як завжди - єто другоє.