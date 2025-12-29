Сообщено о подозрении военнослужащим ТЦК, избившим освобожденного из плена морпеха Покидько в Одессе, - полиция

Одесские полицейские установили военнослужащих РТЦК и СП, которые избили военного, освобожденного из плена.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций полиции Одесской области.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали нападения

Об инциденте, который произошел в начале декабря на одной из улиц в Пересыпском районе Одессы, в полицию сообщил сам потерпевший. 27-летний военный, который в июне этого года был освобожден из плена, рассказал о лицах в военной форме, которые нанесли ему телесные повреждения.

"Полицейские начали уголовное производство, в рамках которого установили, что к происшествию причастны двое военнослужащих Пересыпского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, которые избили заявителя во время конфликта в ходе проверки военно-учетных документов", - говорится в сообщении.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, потерпевшему причинены легкие телесные повреждения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военные ТЦК в Одессе избили освобожденного из плена РФ морпеха Романа Покидько: терцентр обещает служебное расследование (обновлено)

Что грозит нападавшим?

Дознаватели территориального подразделения полиции под процессуальным руководством Одесской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона сообщили фигурантам о подозрении. Одному – по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины, которой квалифицируется умышленное легкое телесное повреждение. Второму – по ч. 1 ст. 126 УК. Речь идет об умышленном нанесении удара, побоев или совершении других насильственных действий, которые причинили физическую боль и не повлекли телесных повреждений.

Согласно санкциям, за эти правонарушения предусмотрено наказание в виде штрафа, общественных или исправительных работ.

Читайте также: Трое военных ТЦК, один из которых был в нетрезвом состоянии, избили полицейского в Одессе

Следственные действия продолжаются.