Ворог кількома хвилями атакував Одесу: спалахнули пожежі, пошкоджено будинки
У новорічну ніч ворог кількома хвилями атакував Одесу із застосуванням ударних БпЛА.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова МВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
Надзвичайні ситуації
Як зазначається, у місті зафіксовано низку надзвичайних ситуацій: падіння дронів і уламків, загоряння на об’єктах інфраструктури, пошкодження житлових будинків. Усі пожежі оперативно ліквідовані, працювали рятувальники, вибухотехніки та комунальні служби.
Окрім того, він зауважив, що 31 грудня відбулися дві важливі події:
- По-перше, Одеса вчергове відчула підтримку всієї країни: через тимчасову зупинку електротранспорту інші міста відгукнулися і вже найближчим часом ми отримаємо автобуси зі Львова, Миколаєва, Маріуполя, Житомира та Кропивницького.
- По-друге, в Одесі офіційно розпочало роботу нове добровольче формування територіальної громади "Одеса". Відвідав бійців, подякував за готовність захищати місто. Хлопці вже заступили на перше чергування й мають бойовий досвід. В цю ніч вони вже успішно захистили свою ділянку, за що окремо дякую. Це важливе підсилення для Одеси!
Що передувало?
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у ніч на Новий рік РФ атакувала енергетичну інфраструктуру Одеси.
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