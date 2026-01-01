Ворог кількома хвилями атакував Одесу: спалахнули пожежі, пошкоджено будинки

У новорічну ніч ворог кількома хвилями атакував Одесу із застосуванням ударних БпЛА.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова МВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Надзвичайні ситуації

Як зазначається, у місті зафіксовано низку надзвичайних ситуацій: падіння дронів і уламків, загоряння на об’єктах інфраструктури, пошкодження житлових будинків. Усі пожежі оперативно ліквідовані, працювали рятувальники, вибухотехніки та комунальні служби.

Також читайте: Сім громад України передають майже 40 автобусів для Одеси, - Кулеба

Окрім того, він зауважив, що 31 грудня відбулися дві важливі події:

По-перше, Одеса вчергове відчула підтримку всієї країни: через тимчасову зупинку електротранспорту інші міста відгукнулися і вже найближчим часом ми отримаємо автобуси зі Львова, Миколаєва, Маріуполя, Житомира та Кропивницького.

По-друге, в Одесі офіційно розпочало роботу нове добровольче формування територіальної громади "Одеса". Відвідав бійців, подякував за готовність захищати місто. Хлопці вже заступили на перше чергування й мають бойовий досвід. В цю ніч вони вже успішно захистили свою ділянку, за що окремо дякую. Це важливе підсилення для Одеси!

Також читайте: Росія атакувала два енергооб’єкти ДТЕК, на відновлення потрібен час. ФОТО

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у ніч на Новий рік РФ атакувала енергетичну інфраструктуру Одеси.