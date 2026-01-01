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У ніч на Новий рік РФ атакувала енергетичну інфраструктуру Одеси
За кілька хвилин до Нового року росіяни вдарили по енергетиці Одещини.
За словами начальника Одеської ОВА Олега Кіпера, інформує Цензор.НЕТ.
В Одесі фіксують перебої зі світлом
За словами очільника ОВА, на одному з об’єктів виникла пожежа. Внаслідок атаки фіксуються перебої з електропостачанням критичних підприємств, що забезпечують життєдіяльність міста.
За словами Кіпера, усі відповідні служби працюють в посиленому режимі над ліквідацією наслідків російського обстрілу.
РФ атакує Україну дронами
У ніч на 1 січня Росія продовжує обстрілювати Україну ударними дронами та ракетами. У низці регіонів лунає сигнал повітряної тривоги.
Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!
- Раніше повідомлялося, 31 грудня російські війська обстріляли Нікопольський, Павлоградський, Криворізький і Синельниківський райони Дніпропетровської області. Постраждали чотири людини, є пошкодження інфраструктури.
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воно в бункері - це ви знаружі,,,,