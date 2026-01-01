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Новини Обстріли Одещини
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У ніч на Новий рік РФ атакувала енергетичну інфраструктуру Одеси

Росія обстріляла Одещину безпілотниками у новорічну ніч

За кілька хвилин до Нового року росіяни вдарили по енергетиці Одещини.
За словами начальника Одеської ОВА Олега Кіпера, інформує Цензор.НЕТ.

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В Одесі фіксують перебої зі світлом 

За словами очільника ОВА, на одному з об’єктів виникла пожежа. Внаслідок атаки фіксуються перебої з електропостачанням критичних підприємств, що забезпечують життєдіяльність міста.

За словами Кіпера, усі відповідні служби працюють в посиленому режимі над ліквідацією наслідків російського обстрілу.

Читайте: В Одесі нові знеструмлення через атаку РФ, є перебої з водою та теплом. Зросла кількість постраждалих (оновлено). ФОТОрепортаж

РФ атакує Україну дронами

У ніч на 1 січня Росія продовжує обстрілювати Україну ударними дронами та ракетами. У низці регіонів лунає сигнал повітряної тривоги. 

Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!

  • Раніше повідомлялося, 31 грудня російські війська обстріляли Нікопольський, Павлоградський, Криворізький і Синельниківський райони Дніпропетровської області. Постраждали чотири людини, є пошкодження інфраструктури.

Дивіться: Бійці 21-ї окремої бригади збили російський "Shahed" над Криворіжжям. ВIДЕО

Автор: 

обстріл (35129) Одеса (5902) Одеська область (4203) енергетика (3920) атака (1812) Одеський район (702)
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Топ коментарі
+5
ви самі не знаєте як бубі *****.
воно в бункері - це ви знаружі,,,,
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01.01.2026 01:47 Відповісти
+4
Прінуждєніє к рускаму міру. Адєса наш. Made by Trump&Putin.
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01.01.2026 01:52 Відповісти
+1
АНБ і ЦРУ не знайшли доказів атаки України на резиденцію Путіна - WSJ
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01.01.2026 03:06 Відповісти

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