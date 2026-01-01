У ніч на Новий рік РФ атакувала енергетичну інфраструктуру Одеси

За кілька хвилин до Нового року росіяни вдарили по енергетиці Одещини.

За словами начальника Одеської ОВА Олега Кіпера, інформує Цензор.НЕТ.

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В Одесі фіксують перебої зі світлом

За словами очільника ОВА, на одному з об’єктів виникла пожежа. Внаслідок атаки фіксуються перебої з електропостачанням критичних підприємств, що забезпечують життєдіяльність міста.

За словами Кіпера, усі відповідні служби працюють в посиленому режимі над ліквідацією наслідків російського обстрілу.

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РФ атакує Україну дронами

У ніч на 1 січня Росія продовжує обстрілювати Україну ударними дронами та ракетами. У низці регіонів лунає сигнал повітряної тривоги.

Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!

Раніше повідомлялося, 31 грудня російські війська обстріляли Нікопольський, Павлоградський, Криворізький і Синельниківський райони Дніпропетровської області. Постраждали чотири людини, є пошкодження інфраструктури.

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