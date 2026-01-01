РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7740 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Одесчины
1 454 11

В ночь на Новый год РФ атаковала энергетическую инфраструктуру Одессы

Россия обстреляла Одесскую область беспилотниками в новогоднюю ночь

За несколько минут до Нового года россияне нанесли удар по энергетике Одесской области.
По словам начальника Одесской ОГА Олега Кипера, информирует Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

В Одессе фиксируют перебои со светом 

По словам главы ОГА, на одном из объектов возник пожар. В результате атаки фиксируются перебои с электроснабжением критических предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города.

По словам Кипера, все соответствующие службы работают в усиленном режиме над ликвидацией последствий российского обстрела.

Читайте: В Одессе новые отключения электроэнергии из-за атаки РФ, есть перебои с водой и теплом. Увеличилось количество пострадавших (обновлено). ФОТОрепортаж

РФ атакует Украину дронами

В ночь на 1 января Россия продолжает обстреливать Украину ударными дронами и ракетами. В ряде регионов звучит сигнал воздушной тревоги. 

Берегите себя и находитесь в безопасных местах!

  • Ранее сообщалось, что 31 декабря российские войска обстреляли Никопольский, Павлоградский, Криворожский и Синельниковский районы Днепропетровской области. Пострадали четыре человека, есть повреждения инфраструктуры.

Смотрите: Бойцы 21-й отдельной бригады сбили российский "Shahed" над Криворожьем. ВИДЕО

Автор: 

обстрел (31114) Одесса (8154) Одесская область (4103) энергетика (2985) атака (860) Одесский район (421)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
ви самі не знаєте як бубі *****.
воно в бункері - це ви знаружі,,,,
показать весь комментарий
01.01.2026 01:47 Ответить
+4
Прінуждєніє к рускаму міру. Адєса наш. Made by Trump&Putin.
показать весь комментарий
01.01.2026 01:52 Ответить
+1
❗️Нарешті! Трамп визнав, що путін бреше про «атаку» на резиденцію - президент США репостнув новину, в якій йдеться, що «саме РФ стоїть на заваді миру»
показать весь комментарий
01.01.2026 06:55 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ви самі не знаєте як бубі *****.
воно в бункері - це ви знаружі,,,,
показать весь комментарий
01.01.2026 01:47 Ответить
КабМіндічі і свириденко та зеленський з єрмаком+татаровим, глибоко захвильовані?? Кравець і павленко з НБУ, можуть це за гроші підтвердити!!
показать весь комментарий
01.01.2026 04:16 Ответить
рошель, і ***** вони самі себе палять?
їбануті сір... - не заважайте їм...
показать весь комментарий
01.01.2026 06:18 Ответить
Прінуждєніє к рускаму міру. Адєса наш. Made by Trump&Putin.
показать весь комментарий
01.01.2026 01:52 Ответить
батько наш Бандера, Україна мати!
ми все зіпсували - бубу відбулавили!
показать весь комментарий
01.01.2026 01:57 Ответить
ой не плачте сини мої молодії - ваші батьки все за вас зробили...
будете війноньку за собою нести і по любому синам передасте.....
показать весь комментарий
01.01.2026 02:01 Ответить
АНБ і ЦРУ не знайшли доказів атаки України на резиденцію Путіна - WSJ
показать весь комментарий
01.01.2026 03:06 Ответить
не хочю каркати але цей трайдем - *****, буба і доня таки Україну закопають..
показать весь комментарий
01.01.2026 03:44 Ответить
❗️Нарешті! Трамп визнав, що путін бреше про «атаку» на резиденцію - президент США репостнув новину, в якій йдеться, що «саме РФ стоїть на заваді миру»
показать весь комментарий
01.01.2026 06:55 Ответить
ми ніколи не будем браттями ні по матері ні по батькові...
показать весь комментарий
01.01.2026 07:00 Ответить
ти, **** зелена, президент який здає свою країну?
а може то і не твоя країна а ти тупо піздиш?
ростіть, браття мілліард каштанів,
а як ні? - завжди є чергові 280 смереків...
показать весь комментарий
01.01.2026 07:28 Ответить
 
 