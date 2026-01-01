В ночь на Новый год РФ атаковала энергетическую инфраструктуру Одессы

За несколько минут до Нового года россияне нанесли удар по энергетике Одесской области.

По словам начальника Одесской ОГА Олега Кипера, информирует Цензор.НЕТ.

В Одессе фиксируют перебои со светом

По словам главы ОГА, на одном из объектов возник пожар. В результате атаки фиксируются перебои с электроснабжением критических предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города.

По словам Кипера, все соответствующие службы работают в усиленном режиме над ликвидацией последствий российского обстрела.

РФ атакует Украину дронами

В ночь на 1 января Россия продолжает обстреливать Украину ударными дронами и ракетами. В ряде регионов звучит сигнал воздушной тревоги.

Берегите себя и находитесь в безопасных местах!

Ранее сообщалось, что 31 декабря российские войска обстреляли Никопольский, Павлоградский, Криворожский и Синельниковский районы Днепропетровской области. Пострадали четыре человека, есть повреждения инфраструктуры.

