Ворог ударив дронами по Луцьку: у місті пожежа. ФОТО

У новорічну ніч війська РФ атакували ударними дронами Луцьк.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Ігор Поліщук, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо?

За його словами, упродовж ночі у місті лунали вибухи. Працювали сили ППО.

"Ось така пожежа в сьогоднішній Новий рік в нашому рідному Луцьку замість святкових вогнів", - написав він згодом та опублікував відповідну світлину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шахеди атакували критичну інфраструктуру Волині: без світла 8000 абонентів, - ОВА

Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ввечері середи, 31 грудня, Росія атакує Україну безпілотниками. У низці областей оголошено повітряну тривогу.

Вже відомо, що ворог кількома хвилями атакував Одесу, спалахнули пожежі, пошкоджено будинки.

Також читайте: РФ вдарила по об’єкту критичної інфраструктури на Волині