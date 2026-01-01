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Новини Фото Обстріли Волині
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Ворог ударив дронами по Луцьку: у місті пожежа. ФОТО

У новорічну ніч війська РФ атакували ударними дронами Луцьк.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Ігор Поліщук, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

За його словами, упродовж ночі у місті лунали вибухи. Працювали сили ППО.

"Ось така пожежа в сьогоднішній Новий рік в нашому рідному Луцьку замість святкових вогнів", - написав він згодом та опублікував відповідну світлину.

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Луцьк після обстрілу

Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.

Що передувало?

  • Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ввечері середи, 31 грудня, Росія атакує Україну безпілотниками. У низці областей оголошено повітряну тривогу.
  • Вже відомо, що ворог кількома хвилями атакував Одесу, спалахнули пожежі, пошкоджено будинки.

Також читайте: РФ вдарила по об’єкту критичної інфраструктури на Волині

Автор: 

безпілотник БпЛА (6108) Луцьк (452) обстріл (35137) Волинська область (987) Луцький район (60)
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