Враг атаковал дронами Ривненскую область: обошлось без последствий

В новогоднюю ночь враг пытался атаковать ударными дронами территории Ривненской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Ривненской ОГА Александр Коваль, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно

"Тревожной была новогодняя ночь в Ривненской области. Благодаря профессиональной работе наших военных мы уничтожили воздушную цель врага", - говорится в сообщении.

Есть ли последствия?

По данным ОГА, люди и инфраструктура в области не пострадали.

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что вечером среды, 31 декабря, Россия атакует Украину беспилотниками. В ряде областей объявлена воздушная тревога.

Уже известно, что враг несколькими волнами атаковал Одессу, вспыхнули пожары, повреждены дома.

Также отмечалось, что враг нанес удар дронами по Луцку, в городе пожар.

