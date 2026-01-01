Враг атаковал дронами Ривненскую область: обошлось без последствий
В новогоднюю ночь враг пытался атаковать ударными дронами территории Ривненской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Ривненской ОГА Александр Коваль, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно
"Тревожной была новогодняя ночь в Ривненской области. Благодаря профессиональной работе наших военных мы уничтожили воздушную цель врага", - говорится в сообщении.
Есть ли последствия?
По данным ОГА, люди и инфраструктура в области не пострадали.
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что вечером среды, 31 декабря, Россия атакует Украину беспилотниками. В ряде областей объявлена воздушная тревога.
- Уже известно, что враг несколькими волнами атаковал Одессу, вспыхнули пожары, повреждены дома.
- Также отмечалось, что враг нанес удар дронами по Луцку, в городе пожар.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль